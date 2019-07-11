Dicle Elektrik'in kayıt dışı elektrik kullanımını önlemek ve abonelere kesintisiz enerji vermek amacıyla başlattığı 1 milyon liralık yatırım çalışmasının, Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Medya Mahallesi'nde bazı kişilerce engellendiği bildirildi.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, söz konusu yatırım çalışmasının başta kadınlar olmak üzere mahalle halkı tarafından engellendiği ve eylemci kadınların kadın polisler tarafından güçlükle durdurulduğu belirtildi.

Şirketin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun belirlediği plan doğrultusunda yatırımlarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, sorumluluk bölgesinde bulunan müşterilere kayıpsız, kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi vermek için "3K" adı verilen projenin hayata geçirildiği ve Diyarbakır'da da çalışmaların başlatıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, Dicle Elektrik ekiplerinin mahallede bulunan 15 trafo bölgesinde kayıt dışı elektrik kullanımını önlemek amacıyla binaların içinde yer alan sayaçları direklerin üzerine taşımak için çalışma başlattığı ifade edildi.