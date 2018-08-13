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Dicle Elektrik’ten 37.4 milyonluk yatırım

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 14:29 | Son Güncelleme

DİCLE Elektrik, Şırnak’ın en büyük ilçeleri Cizre ve Silopi’de özelleştirme sürecinde 37 milyon 400 bin liralık yatırım yaptığını açıkladı.

Dicle Elektrik’ten 37.4 milyonluk yatırım

İSTANBUL, (DHA)- DİCLE Elektrik, Şırnak’ın en büyük ilçeleri Cizre ve Silopi’de özelleştirme sürecinde 37 milyon 400 bin liralık yatırım yaptığını açıkladı.

Dicle Elektrik her iki ilçede son olarak havai iletim hatlarını yeraltına aldı, yeni trafolar ve dağıtım şebekesi kurdu, şehir aydınlatmasını ise iyileştirdi. Dicle Elektrik Dağıtım Şırnak İl Müdürü Murat Horoz, Cizre ve Silopi’de daha önce görüntü kirliliğine de neden olan elektrik kablolarının yeraltına alınması ile güç artışı sağlanmasının yanında enerji arzının da daha güvenli hale geldiğini söyledi.

Cizre’de bulunan Nusaybin Caddesinde Haziran ayı sonunda enerji hatlarının yer altına alınması işinin başladığını ve buradaki çalışmanın süratle tamamlandığını belirten İl Müdürü Horoz, “Nusaybin Caddesindeki bu çalışmanın ardından Dicle-Şah Mahallesi ve Yafes Caddesinde bulunan havai hatların yeraltına alınmasına başlayacağız. Hazırlıklarımız devam ediyor. Yine ilçenin Konak Mahallesi ve Silopi Caddesinde 1.5 kilometrelik güzergahta hat döşeme çalışmalarımızı tamamladık. Sırasıyla havai hatlar sökülecek ve şebeke devreye alınacaktır. Cizre ilçemize 4 milyon lirası 2018’de olmak üzere özelleştirme sürecinde yaptığımız yatırım miktarı 19.5 milyon lira gibi ciddi bir rakama ulaşmıştır” diye konuştu.

"HALKIN TAKDİR ETMESİ MEMNUNİYET VERİCİ"

Silopi ilçesindeki yatırım çalışmaları ile ilgili olarak da bilgi veren Dicle Elektrik Dağıtım Şırnak İl Müdürü Murat Horoz, bu ilçeye 6.8 milyon lirası 2018’de olmak üzere özelleştirme sonrasında 17.9 milyon liralık yatırım yapıldığını, ilçenin İpek Yolu Bulvarındaki yatırım çalışmalarına Ağustos ayı başında başladıklarını ve çalışmaların halen devam ettiğini bildirdi.

Horoz, çalışmalarla ilgili bilgi verirken şöyle dedi:

“Koç İlköğretim Okulu ve 23. Cadde’den Grand Otel istikametine doğru iletim hatlarının yeraltına alınması çalışmalarımız sürüyor. İlçe girişinden itibaren orta refüjlerdeki aydınlatma çalışmalarımız da devam ediyor. Silopi’deki enerji altyapısını iyileştirmeye ve yenilemeye dönük çalışmalarımız 2018 yılı yatırım planı ve şirket hedeflerimizdahilindedevam etmektedir. İlçelerimizin adeta çehresini değiştiren, enerji gücü ile birlikte kalitesini de artıran bu çalışmalarımızın halk tarafından da takdir ediliyor olması bizleri fazlası ile memnun etmektedir.”

(FOTOĞRAF)

Dicle Elektrik’ten 37.4 milyonluk yatırım

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