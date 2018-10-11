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Dicle Elektrik’ten 4 milyon liralık yatırım

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 09:53 | Son Güncelleme

DİCLE Elektrik, Diyarbakır’ın Kuçe ve Medya mahallelerindeki tüketicilere kesintisiz elektrik verebilmek için 4 milyon 160 bin liralık yatırım başlattı.

Dicle Elektrik’ten 4 milyon liralık yatırım

İSTANBUL, (DHA) - DİCLE Elektrik, Diyarbakır’ın Kuçe ve Medya mahallelerindeki tüketicilere kesintisiz elektrik verebilmek için 4 milyon 160 bin liralık yatırım başlattı. Yılsonuna kadar tamamlanması beklenen yatırım ile daha önce kayıt dışı tüketilen yıllık 30 milyon kWh elektrik enerjisi kayıt altına alınacak.

Dicle Elektrik, yatırımlarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın gözetiminde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri ve Hizmet Kalitesi Yönetmelikleri çerçevesinde sürdürüyor.

Özelleşme sürecindeki 1.6 milyar liralık yatırımın büyük bir kısmını tamamlayan enerji şirketi bu kez de Diyarbakır’da 4 milyon 160 bin liralık yeni bir yatırımı hayata geçirmek için harekete geçti. 50 trafo bölgesini kapsayan söz konusu yatırım ile bin adet yeni elektrik direği dikilecek, 200 kilometre abone kablosu döşenecek ve bin 200 adet Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu (DÜSOP) montajı gerçekleştirilecek. Olumsuz hava şartlarının herhangi bir arızaya neden olmaması için de belli yerlere toplam 25 kilometre uzunluğunda izolasyonlu alpek kablo montajı gerçekleştirilecek.

YILLIK 30 MİLYON kWh KAYIT ALTINA ALINACAK

Son yıllarda yaşanan göçlerle büyüyen Kuçe ve Medya Mahallelerindeki yatırımla ilgili konuşan Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, "Bu mahallelerdeki nüfus, yaşanan göçler ile son dönemde hızla arttı, mahalleler büyüdü. Burada bir yandan yatırım çalışmalarımız devam ederken, diğer yandan sayaç ölçü devrelerinin ıslahını gerçekleştiriyoruz. Bu yatırım tamamlandığında 5 bin 500 kadar abonemizin bulunduğu bu bölgede daha önce kayıt dışı olarak tüketilen yıllık 30 milyon kWh dolayındaki elektrik enerjisi deartık kayıt altına alınmış olacak. Hedefimiz tüm bölgede olduğu gibi Diyarbakır’da da 3Kprojemizi hayata geçirmek, bu sayede tüketicilerimize Kayıpsız, Kesintisiz ve Kaliteli enerji vermektir" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Dicle Elektrik’ten 4 milyon liralık yatırımDicle Elektrik’ten 4 milyon liralık yatırım

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