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Dicle Elektrik’ten 40 milyon lira aydınlatma yatırımı

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 10:24 | Son Güncelleme

KIRSAL bölgelerdeki elektrik şebekelerini yenileyen Dicle Elektrik, kesintisiz enerji sağlayabilmek için elektrik kablolarını yeraltına alırken, bu yıl içerisinde sorumluluk bölgesinde 40 milyon 270 bin liralık aydınlatma yatırımı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Dicle Elektrik’ten 40 milyon lira aydınlatma yatırımı

İSTANBUL, (DHA) - KIRSAL bölgelerdeki elektrik şebekelerini yenileyen Dicle Elektrik, kesintisiz enerji sağlayabilmek için elektrik kablolarını yeraltına alırken, bu yıl içerisinde sorumluluk bölgesinde 40 milyon 270 bin liralık aydınlatma yatırımı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel'in yaptığı açıklamada, sorumluluk bölgesindeki 6 ilde, geçen 5 yılda 1 milyar 200 milyon liralık yatırım yaptıklarını, 2018 yılı sonunda ise yatırımlarını 400 milyon lira daha artırarak 1.6 milyar liraya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

İL İL YAPILACAK YATIRIM MİKTARLARI

Şirketin bu yıl içerisinde yatırımlarına devam edeceğini belirten Karagüzel, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) hizmet kalitesi yönetmelikleri çerçevesinde yaptığımız yatırım planlamasına göre, 2018 yılında Güneydoğu’daki 6 ilde gerçekleştirilecek 400 milyon liralık yatırımdan Şanlıurfa’ya 95, Diyarbakır’a 75 ve Mardin’e 70 milyon lira ayrıldı. Batman, Siirt ve Şırnak’ta ise 160 milyon liralık yatırım yapılacak. Böylece özelleştirme sonrasındaki yatırımlarımızın miktarı 1 milyar 600 milyon liraya ulaşacak” dedi.

"OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ"

Bu yıl 6 ilde gerçekleştirilecek 400 milyon liralık yatırımın yüzde 10’undan fazlasını teşkil eden 40 milyon 270 bin liralık kısmının il, ilçe ve köylerdeki cadde ve sokak aydınlatmalarına ayrıldığını bildiren Karagüzel, "Şehir merkezlerindeki bulvar, cadde ve sokak aydınlatması ile yetinmiyoruz. Daha aydınlık, daha modern ve halkın gece kendini güvende hissettiği yerleşim birimleri için aydınlatma çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Şehir merkezlerimiz ve ilçelerimiz dışında sorumluluk bölgemizdeki yüzlerce köyde sokak ve meydan aydınlatma çalışması yaptık. Halktan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu da şirket olarak bizi memnun ediyor" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Dicle Elektrik’ten 40 milyon lira aydınlatma yatırımıDicle Elektrik’ten 40 milyon lira aydınlatma yatırımı

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