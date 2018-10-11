Dicle Elektrik'ten 4,16 milyon liralık alt yapı yatırımı

Dicle Elektrik, Diyarbakır'ın Kuçe ve Medya mahallelerindeki tüketicilere kesintisiz elektrik verebilmek için 4 milyon 160 bin liralık alt yapı yatırımı başlattı. Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan yatırımla daha önce kayıt dışı tüketilen yıllık 30 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi kayıt altına alınacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik, yatırımlarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın gözetiminde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri ve Hizmet Kalitesi Yönetmelikleri çerçevesinde sürdürüyor.

Özelleşme sürecindeki 1,6 milyar liralık yatırımın büyük bir kısmını tamamlayan şirket, bu kez de Diyarbakır'da 4 milyon 160 bin liralık yeni bir yatırımı hayata geçirecek.

Kentte 50 trafo bölgesini kapsayan söz konusu yatırımla bin adet yeni elektrik direği dikilecek, 200 kilometre abone kablosu döşenecek ve bin 200 adet direk sstü sayaç otomasyon panosu (DÜSOP) montajı gerçekleştirilecek.

Olumsuz hava şartlarının herhangi bir arızaya neden olmaması için de belirli yerlere toplam 25 kilometre uzunluğunda izolasyonlu kablo döşenecek.