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Dicle Elektrik'ten 4,16 milyon liralık alt yapı yatırımı

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 10:00 | Son Güncelleme

Yıl sonuna kadar tamamlanacak yatırımla daha önce kayıt dışı tüketilen yıllık 30 milyon kilovatsaat elektrik enerjisinin kayıt altına alınması sağlanacak

Dicle Elektrik, Diyarbakır'ın Kuçe ve Medya mahallelerindeki tüketicilere kesintisiz elektrik verebilmek için 4 milyon 160 bin liralık alt yapı yatırımı başlattı. Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan yatırımla daha önce kayıt dışı tüketilen yıllık 30 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi kayıt altına alınacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik, yatırımlarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın gözetiminde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri ve Hizmet Kalitesi Yönetmelikleri çerçevesinde sürdürüyor.

Özelleşme sürecindeki 1,6 milyar liralık yatırımın büyük bir kısmını tamamlayan şirket, bu kez de Diyarbakır'da 4 milyon 160 bin liralık yeni bir yatırımı hayata geçirecek.

Kentte 50 trafo bölgesini kapsayan söz konusu yatırımla bin adet yeni elektrik direği dikilecek, 200 kilometre abone kablosu döşenecek ve bin 200 adet direk sstü sayaç otomasyon panosu (DÜSOP) montajı gerçekleştirilecek.

Olumsuz hava şartlarının herhangi bir arızaya neden olmaması için de belirli yerlere toplam 25 kilometre uzunluğunda izolasyonlu kablo döşenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, Kuçe ve Medya mahallelerindeki nüfusun, yaşanan göçlerle son dönemde hızla arttığına ve mahallelerin büyüdüğüne dikkati çekti.

Burada bir yandan yatırım çalışmalarını sürdürdüklerini, diğer yandan sayaç ölçü devrelerinin ıslahını gerçekleştirdiklerini belirten Yaka, "Söz konusu yatırım tamamlandığında 5 bin 500 kadar abonemizin bulunduğu bu bölgede daha önce kayıt dışı olarak tüketilen yıllık 30 milyon kilovatsaat dolayındaki elektrik enerjisi de artık kayıtda alınmış olacak. Hedefimiz tüm bölgede olduğu gibi Diyarbakır’da da 3K projemizi hayata geçirerek sayede tüketicilerimize 'Kayıpsız, Kesintisiz ve Kaliteli 'enerji vermektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Dicle Elektrik’ten 4 milyon liralık yatırımDicle Elektrik’ten 4 milyon liralık yatırım
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Anahtar Kelimeler:
Dicle elektrik Diyarbakır yatırım

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