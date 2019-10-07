FİNANS

Dicle Elektrik'ten 50 milyon liralık yatırım

FİNANS HABERLERİ  | 07.10.2019 15:45 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik'ten 50 milyon liralık yatırım

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ), abonelerin taleplerini daha sağlıklı ve hızlı biçimde karşılayabilmek amacıyla 50 milyon liralık yatırım ile Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) kuracak.

Şirketten yapılan açıklamada, sistemin kurulması esnasında dağıtım bölgesinde yer alan Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin’de bazı planlı elektrik kesintilerinin yaşanabileceği ve şirket abonelerinden yaşanan durumla ilgili anlayış beklendiği ifade edildi.

Abonelerin taleplerini daha hızlı bir şekilde karşılayabilmek amacıyla 50 milyon liralık yatırım ile SCADA sistemi kuracak olan şirketin, 83 dağıtım merkezinde çalışma yürüttüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Dağıtım İşletme Bakım Onarım Müdürü Ahmet Seçkin Türk, özelleştirmenin gerçekleştirildiği ilk günden bu yana gündemlerinde olan SCADA sistemini hayata geçirmek için kısa süre önce saha çalışmalarına başladıklarını belirtti.

SCADA sisteminin kurulması ile arızalardan kaynaklanabilen elektrik kesintilerine uzaktan müdahale imkanı bulacaklarını ifade eden Türk, "Bu sayede eskisinden çok daha kısa sürede gerekli müdahalede bulunarak kesinti sürelerini minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin illerinde 83 dağıtım merkezinde çalışma yürütmekteyiz. Yapılan bu çalışmalar ile dağıtım merkezlerimiz modüler sistemlere dönüştürülmekte, uzaktan erişim ve manevraya imkan verecek duruma getirilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk, saha çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini, yıl sonundan itibaren sistemin kullanılabilir hale geleceğini kaydetti.

Çalışma bölgelerinde yapılan zorunlu kesintileri yönetmeliklere uygun olarak gerçekleşmeden 48 saat önce Dicle Elektrik’e ait internet sitesinden duyurduklarını vurgulayan Türk, "Abonelerimiz, planlı olarak gerçekleştirilen elektrik kesintilerini bu sitedeki planlı kesintiler sekmesine girerek öğrenebilir ve tedbirlerini alabilirler. Abonelerimizden ilerleyen dönemlerde rahat edebilmeleri adına yapılan bu zorunlu kesintilerden dolayı anlayış göstermelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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