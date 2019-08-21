Dicle Elektrik'ten aldığı bursla üniversiteye yerleşti

İSTANBUL (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım'ın düzenlediği "Elektrikte Kaçak ve İsrafa Karşı En İyi Mesaj ve En İyi Afiş Tasarımı" konulu yarışmada birinci olarak şirketten eğitim bursu kazanan Abdullah Güler, Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar ve Resim lisans programını yüzde 100 burslu olarak kazandı.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mardin Aziz Sancar Anadolu Lisesi öğrencisi Abdullah Güler, Enerji Verimliliği haftası nedeniyle Dicle Elektrik tarafından düzenlenen "Elektrikte Kaçak ve İsrafa Karşı En İyi Mesaj ve En İyi Afiş Tasarımı" konulu yarışmaya katıldı.

"Kaçak Önce Aydınlatır, Sonra Hayat Karartır" adlı çalışmasıyla yarışmaya katılan Güler, yarışmada birinci olarak Dicle Elektrik'ten lise eğitimi boyunca ayda 500 liralık eğitim bursu almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdullah Güler, Dicle Elektrik'ten aldığı bursu eğitimi için harcadığını, bu burs sayesinde kurslara gittiğini ve nihayetinde üniversiteye yerleştiğini bildirdi.