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Dicle Elektrik'ten basın açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 13:30 | Son Güncelleme

DİCLE Elektrik, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından şirketlerinin hedef alındığı basın açıklaması üzerine kamuoyuna bilgilendirmede bulundu.  Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, "Şanlıurfa OSB Müdürlüğü tarafından 6 Eylül 2018 tarihinde Dicle Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi’nin (DEPSAŞ) hedef alındığı basın açıklaması üzerine, kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğdu" ifadelerine yer verildi.  Açıklamada, şöyle denildi: "Şirketimiz sanayi tesisleri ve diğer işletmelerin enerji ihtiyacını karşılamak üzere Şanlıurfa OSB’ye en iyi piyasa şartlarında elektrik tedarik etmiştir.

İSTANBUL, (DHA) - DİCLE Elektrik, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından şirketlerinin hedef alındığı basın açıklaması üzerine kamuoyuna bilgilendirmede bulundu.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, "Şanlıurfa OSB Müdürlüğü tarafından 6 Eylül 2018 tarihinde Dicle Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi’nin (DEPSAŞ) hedef alındığı basın açıklaması üzerine, kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğdu" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Şirketimiz sanayi tesisleri ve diğer işletmelerin enerji ihtiyacını karşılamak üzere Şanlıurfa OSB’ye en iyi piyasa şartlarında elektrik tedarik etmiştir. Ancak OSB yönetimi, yapılan protokole başından beri uymayarak ödemelerini geciktirmiştir.

"Son olarak OSB’nin şirketimize olan elektrik borcu yaklaşık 25 milyon liraya ulaşmıştır. Defalarca uyarmamıza, cezai duruma düşeceklerini bildirmemize rağmen OSB yönetimi bu tutumunda ısrar etmiş ve ödeme yapmayarak şirketimizi zor duruma sokmuştur.

"OSB yönetiminin bu tutumuna karşın şirketimiz, alacağı olan yaklaşık 25 milyon liranın sadece 6.7 milyon liralık küçük bir kısmına tedbir koymuştur. Ancak tedbir konulurken kesinlikle buradaki sanayi tesislerine yönelik bir kesme işlemi uygulamamıştır. Aksine OSB yönetimi, buradaki sanayi tesislerinin elektriğini kesme yoluna gitmiştir.

"Dolayısıyla Şanlıurfa OSB’de yaşanan kesintilerin şirketimizle hiç bir ilgi ve alakası yoktur. Şanlıurfa OSB daha sonra elektrik tedariği için ihaleye çıkmış, ancak şirketimizin teklifleri hiç bir şekilde dikkate alınmamıştır. İhale sonunda ise başka bir firma ile şirketimizin teklif ettiği şartlardan çok kötü şartlarda bir sözleşme yapmışlardır.

"Şirketimize olan elektrik borçlarını ödemedikleri ve kendilerinden bir teminat almamamıza rağmen Şanlıurfa OSB’nin yeni şartlarda 2 aydan fazla bir teminat verdiği bilgisi alınmıştır.

"Şirketimizin gösterdiği tüm iyi niyete rağmen Şanlıurfa OSB Müdürlüğü tarafından yapılan yanlış açıklamaları teessüfle karşılıyoruz. Sorumluluklarını yerine getirmeyen OSB yönetiminin, basın açıklaması yoluyla attığı iftiralarla ilgili olarak şirketimiz, yasal haklarını korumak üzere gerekli tüm hukuki girişimlerde bulunacaktır.

"Başta Şanlıurfa valimiz, büyükşehir belediye başkanımız ve milletvekillerimiz olmak üzere Şanlıurfa kamuoyunun, DEPSAŞ olarak enerji tedariğini en iyi şartlarda sağlamayı amaç edindiğimizi bilmesini isteriz."

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