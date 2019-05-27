Dicle Elektrik’ten ‘Beyni Etkin Kullanma Sanatı ve Sınav Taktikleri’ eğitimi

İSTANBUL (AA) - Dicle Elektrik tarafından çalışanlarının sınav hazırlığı yapan çocuklarına "Beyni Etkin Kullanma sanatı ve Sınav Taktikleri" eğitimi verildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik, 8 ve 12’nci sınıfta okuyarak sınav hazırlığı yapan personel çocuklarına eğitim desteği sağladı. Konularında uzman olan eğitimciler, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 118 öğrenciye alternatif düşünme, soru çözüm teknikleri ve sınava hazırlık konularını içeren "Beyni Etkin Kullanma Sanatı ve Sınav Taktikleri" eğitimi verdi.

Dicle Elektrik İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından "Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Geleceğimiz, çocuklarımızdır" sloganı ile organize edilerek eğitim çalışması öğleden önce Diyarbakır’da sonra ise Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. İlginin hayli fazla olduğu eğitime Diyarbakır’da 58, Şanlıurfa’da 60 öğrenci katıldı. Tamamını Dicle Elektrik çalışanlarının çocuklarının oluşan öğrencilere Psikolog ve Davranış Bilimleri Uzmanı Kunter Kurt ile Uzman Psikolog Cevher Sönmez tarafından "Beyni Etkin Kullanma sanatı ve Sınav Taktikleri" eğitimi verildi.