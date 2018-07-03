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Dicle Elektrik'ten borçlu çiftçilere uyarı

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 10:39 | Son Güncelleme

DİCLE Elektrik, yapılan bütün çağrılara ve tanınan imkânlara rağmen henüz elektrik borcunu ödememiş olan çiftçileri, elektriklerinin kesilmemesi için borçlarını ödemeleri konusunda uyardı.

İSTANBUL, (DHA) - DİCLE Elektrik, yapılan bütün çağrılara ve tanınan imkânlara rağmen henüz elektrik borcunu ödememiş olan çiftçileri, elektriklerinin kesilmemesi için borçlarını ödemeleri konusunda uyardı. Şirketten yapılan açıklamada, borcunu düzenli ödeyen çiftçilerin kesintisiz enerji almakla ilgili haklı taleplerinin dikkate alınması gerektiği vurgulandı. Borcunu ödemeyenlerin kaçak kullanıma bağlı tüketimlerinin borcunu düzenli ödeyenlerin üzerinde haksız bir baskı oluşturduğu söylendi.

Dicle Elektrik’ten yapılan ve tarımsal sulamada kullandıkları elektriğin bedelini uzun süredir ödemeyen abonelere dikkat çekilen açıklamada, “Bölge çiftçisi diğer dağıtım bölgelerinin aksine tarımsal sulamada daha uygun koşullarda elektrik enerjisi kullanıyor. Şirketimiz bu sayede bölge tarımına ciddi bir destek sunuyor” denildi.

“BORÇLARIN TAHSİLİ İÇİN İCRA TAKİBİ BAŞLATILACAK”

Dicle Elektrik’in yaptığı açıklamada “Borcunu düzenli ödeyen müşterilerimizin kesintisiz enerji taleplerini görmezden gelmemiz mümkün değil. Borcunu ödemeyen her kullanıcı sistem üzerinde ciddi bir haksızlık ve dengesizlik yaratıyor. Bu hak da değil, sürdürülebilir de değil. Müşterilerimizin taleplerini dikkate alarak, ilgili yönetmelikler gereğince, borcunu ödemeyenlerin elektriğinin kesileceğini duyurmak zorundayız. Daha önce defalarca yaptığımız çağrılar ve gerçekleştirdiğimiz birebir ziyaretlere rağmen borcunu ödemek için hiçbir girişimde bulunmayan tarımsal sulama müşterilerimizin enerjisi kesilecektir. Borcu bulunanlara ait trafoların fiziki bağlantısı kesilecek ve hatları toplanacak, ayrıca borçların tahsili için icra takibi başlatılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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