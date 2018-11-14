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Dicle Elektrik'ten Diyarbakır'a 1 milyon liralık yatırım

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 13:58 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik'ten Diyarbakır'a 1 milyon liralık yatırım

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ tarafından Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki üç mahalleye 1 milyon liralık yatırım yapılacağı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, tüketicilere kayıpsız ve kesintisiz enerji sağlamak amacıyla Ali Pınar, Yunus Emre ve Yeniköy Mahalleleri için yatırım çalışması başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu mahallerdeki bin 500 aboneye daha kaliteli hizmet vermek amacıyla harekete geçildiğinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diyarbakır'ın merkezdeki en kalabalık içesi olan Bağlar'a bağlı Ali Pınar, Yunus Emre ve Yeniköy Mahallelerinde 1 milyon liralık yatırım çalışması başlattık. 'Bağcılar Mahallesi Karanfil 7. Cadde ile Mardin Yolu Arası Yeraltı AG/OG ASOP Yapım İşi' olarak isimlendirilen yatırım çalışması ile yaklaşık 10 kilometrelik alçak ve orta gerilim hattı yer altına alınıyor. Yatırım bölgesindeki havai hatlar ise toplanıyor. Bölgede 150 adet yeni beton elektrik direği dikilirken daha önce yapıların içerisinde oldukları için her türlü müdahaleye açık bulunan sayaçlar, bu direklerin üzerine kurulmakta olan uzaktan okuma kapasitesine sahip panolara yerleştiriliyor. Ayrıca mevcut aydınlatma sistemi 200 yeni aydınlatma armatürü ile desteklenerek, cadde ve sokak aydınlatması artırılıyor."

Açıklamada, söz konusu yatırımla bölgede kayıt dışı elektrik kullanımının önlenmesinin de hedeflendiği belirtildi.

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Dicle elektrik Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Diyarbakır

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