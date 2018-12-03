FİNANS

Dicle Elektrik'ten engelliler günü etkinliği

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 17:03 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik'ten engelliler günü etkinliği

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) yetkilileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Diyarbakır'da 73 engelli çalışanıyla bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamada, etkinliğe telekonferansla katılan Dicle EDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay'ın çalışanların engelliler gününü tebrik ettiği belirtildi.

Dicle EDAŞ Genel Müdür Murat Karagüzel ise engelsiz bir çalışma ortamı yaratmak için çalıştıklarını ve buna devam edeceklerini belirterek, "Bize düşen, engellilerimize çalışma ortamında, sosyal ve günlük hayatta engelsiz bir ortam yaratmaktır. Sizlerin engelsiz bir ortamda çalışmanızı sağlamak, engelsiz bir ortamda sizlerle birlikte olabilmek önemli. Sizdeki inanç ve sorumluluk duygusunun normal insanlardan çok daha fazla olduğunu biliyorum," değerlendirmesinde bulundu.

Engelliler Günü, Dicle EDAŞ’ın sorumluluk bölgesinde bulunan Diyarbakır’ın yanı sıra Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Açıklamada, şirket tarafından Dünya Engelliler Günü kapsamında tüm illerdeki engelli çalışanlara hediye çeki dağıtıldığı ve idari izin verildiği kaydedildi.

PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
İnebolu’dan 3 günde bin 500 ton hamsi yola çıktıİnebolu’dan 3 günde bin 500 ton hamsi yola çıktı
"Türkiye'nin temelleri sağlam""Türkiye'nin temelleri sağlam"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

MHP Mersin'de kriz! Karşılıklı çok sert açıklamalar geldi

MHP Mersin'de kriz! Karşılıklı çok sert açıklamalar geldi

Çok tartışılan başkanlık uçağı satışa çıktı!

Çok tartışılan başkanlık uçağı satışa çıktı!

Katar 2019 yılında OPEC'ten çekilecek

Katar 2019 yılında OPEC'ten çekilecek

En stressiz meslekler belli oldu, bakın ilk sırada hangi meslek var?

En stressiz meslekler belli oldu, bakın ilk sırada hangi meslek var?

2019 asgari ücret için DİSK'ten flaş açıklama: Net 2 bin 800 lira olmalı

2019 asgari ücret için DİSK'ten flaş açıklama: Net 2 bin 800 lira olmalı

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
‘Milli İlaç’ projesinin önemi USMCA anlaşması ile arttı

‘Milli İlaç’ projesinin önemi USMCA anlaşması ile arttı

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

İnebolu’dan 3 günde bin 500 ton hamsi yola çıktı

İnebolu’dan 3 günde bin 500 ton hamsi yola çıktı

"Türkiye'nin temelleri sağlam"

"Türkiye'nin temelleri sağlam"

Bursagaz, kurumsal iyi uygulama örneklerini Sudan ile paylaştı

Bursagaz, kurumsal iyi uygulama örneklerini Sudan ile paylaştı

CHP'li Böke'den bütçe eleştirisi

CHP'li Böke'den bütçe eleştirisi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.