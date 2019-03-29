Dicle Elektrik'ten hasta müşteriye evinde abonelik hizmeti

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) hasta ve bakıma muhtaç müşterilerinin abonelik işlemlerini evlerinde yapıyor.

Dicle EDAŞ'tan yapılan açıklamada, şirketin, sorumluluk bölgesindeki 6 ilde 1 milyon 870 bin müşteriye kaliteli ve kesintisiz enerji vermek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Şirketin hasta ve bakıma muhtaç abonelere evde hizmet verdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmanın son örneği Şırnak'ta gerçekleştirildi. Kentin Yeşilyurt Mahallesinde yaşayan 88 yaşındaki Abdurrahman İnal elektrik aboneliği için Dicle Elektrik'e başvurdu. Ancak hem solunum cihazına bağlı olan, hem de kalp hastalığı bulunan İnal, şirkete gidemeyince kendi yerine abonelik işlemlerini yapmaları için çocuklarını gönderdi. Abonenin kendisi olmadığı için işlemlerin yapılamayacağını bildiren Dicle Elektrik görevlileri, başvuru sahibinin yaşlı ve hasta olduğunu öğrenince harekete geçtiler. Abdurrahman İnal’ın evine giden ekip abonelik işlemlerini yaptı."

