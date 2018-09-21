FİNANS

Dicle Elektrik'ten, kaçak elektrikle çok yönlü mücadele

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 11:46 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik'ten, kaçak elektrikle çok yönlü mücadele

Dicle Elektrik, ülke ve bölge ekonomisinin yanında elektrik şebekesine de ciddi biçimde zarar verenlerle mücadelesini teknolojik imkanlar, sahadaki denetimler ve yasal zeminde olmak üzere çok yönlü biçimde sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sorumluluk bölgesindeki tüketicilere kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi vermek için teknoloji ağırlıklı yatırımlara devam ediliyor.

Dicle Elektrik, son 5 yıldır 1,6 milyar liralık yatırımla Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'teki enerji altyapısını önemli ölçüde güçlendirdi.

Teknoloji destekli yatırımlarla tüm şehirlerde enerji iletim hatlarını yer altına almaya başlayan, yeni trafolar ve dağıtım panolarıyla enerji kalitesini arttıran şirket, en büyük mücadeleyi ise kaçak kullanıma karşı veriyor.

Dicle Elektrik dağıtım bölgesinde özellikle de tarımsal sulama döneminde kaçak elektrik için kullanılan yöntemler saha ekiplerinin çabalarıyla belirleniyor.

Ayrıca, Dicle Elektrik ekipleri, güvenlik güçlerinin de desteğiyle sorumluluk bölgelerindeki 61 bin kilometrekarelik alanda zaman zaman drone da kullanarak sürekli kaçak elektrik denetimi yapıyor. Bu mücadelede çoğu zaman teknolojik imkanları da kullanan şirket, yasal zemindeki mücadeleye de öncelik veriyor.

Bu arada, Dicle Elektrik yetkilileri, şebekelerde yarattıkları hasarlar yüzünden diğer tüketicilerin kaliteli ve kesintisiz enerji almalarını engelleyen, ülke ve bölge ekonomisine ciddi zarar veren "enerji hırsızları ile mücadelede" vatandaşlardan destek bekliyor.

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