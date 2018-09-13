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Dicle Elektrik'ten yıkılan hizmet binasına ilişkin açıklama:

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 19:16 | Son Güncelleme

"Batman’ın Beşiri ilçesinde 5 yıldır ödenmeyen borcu nedeniyle elektrikleri kesilen belediye, Dicle Elektrik’e ait hizmet binasını iş makineleri ile yıktı, arıza birimini tahliye ederek mühürledi. Her türlü yasal başvuruyu yapıyoruz"

Dicle Elektrik tarafından, Batman'ın Beşiri İlçe Belediyesinin 5 yıldır ödenmeyen borcu nedeniyle elektriğinin kesilmesinin ardından, şirkete ait hizmet binasını iş makineleri ile yıktığı ve arıza birimini mühürlediği belirtilerek, konuya ilişkin her türlü yasal girişimde bulunulacağı bildirildi.

Dicle Elektrik'ten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ilçe belediyesinin aynı zamanda Dicle Elektrik'in arıza birimini tahliye ettiği belirtildi.

Yıkım ve mühürleme nedeniyle enerji şirketi ekiplerinin "hizmet sunamaz" duruma geldiği için, şirketin ilçedeki faaliyetlerin geçici olarak durduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce mülkiyeti Beşiri Belediyesi’ne aitken 1996 yılında TEDAŞ’a devredilen ve halen Dicle Elektrik Dağıtım İlçe Şefliği olarak kullanılan hizmet binamız, herhangi bir tebligat yapılmadan kaçak olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince yıkılmıştır. Yıkıma neden olan su pompa istasyonlarının elektriklerinin borçları sebebiyle kesilmesidir. Pompa istasyonlarının elektrik borcunun ödenmesi için defalarca Belediye Başkanı ve diğer yetkililer ile görüşme yapmamıza rağmen sonuç alınamayınca, yasa ve yönetmeliklere uygun davranılarak söz konusu yerlerin elektriği borcundan dolayı kesilmiştir. Bunun üzerine Belediye Başkanı, hizmet binamızı yıktıracağını, araçlarımıza ceza kesileceğini ve müteahhitlerin yatırım çalışmalarının durdurulacağını bildirmiştir. Sonuçta, Batman’ın Beşiri ilçesinde 5 yıldır ödenmeyen borcu nedeniyle elektrikleri kesilen belediye, Dicle Elektrik’e ait hizmet binasını iş makineleri ile yıktı, arıza birimini tahliye ederek mühürledi. Ayrıca arıza birimimize ait bina, buradaki personel dışarı çıkarılarak içerisindeki tüm teçhizatlarla birlikte yine belediye ekiplerince mühürlenmiştir. Ekiplerimiz yaşanan arızalara mühürleme nedeniyle müdahale edememektedir. Bu nedenle ilçede birçok yer enerjisiz kalmış durumdadır. Bu şartlar altında Beşiri ilçesinde hizmet sunma olanağımız kalmadığından ekiplerimiz, Batman il merkezine çekilmiştir. Bu hukuksuz yıkım konusunda bakanlık dahil adli mercilere gerekli her türlü yasal başvuruyu yapıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Beşiri Belediyesi Dicle elektrik Elektrik borcu yıkım

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