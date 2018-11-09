FİNANS

Dicle Elektrik'ten "Yüksekte Çalışma Eğitimi"

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 09:56 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik'ten "Yüksekte Çalışma Eğitimi"

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin olası iş kazalarının önüne geçmek için saha çalışanlarına verdiği "Yüksekte Çalışma Eğitimi" Diyarbakır'da başladı.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin daha önce "1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi" ve "Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi" alan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uzmanları, yaklaşık 3 bin 500 saha çalışanına eğitim vermeye başladı.

Açıklamada, Diyarbakır'da başlatılan teorik ve pratik eğitimlerde iş sırasında yapılan hataların anlatıldığı ve geçmişte yaşanan örneklerden yola çıkılarak uyarılar yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik İSG Yöneticisi Dr. Mesut Karabulut, saha çalışanlarının yüksekte çalışma eğitimi almasının zorunlu olduğuna işaret ederek, "Burada yüksekte çalışan personelimize uzmanlarımız tarafından teorik ve pratik eğitimler veriliyor. Doğru çalışma prensipleri gösterilerek, işlerini güvenli araç ve ekipmanlarla yapmalarının gerekliliğini pratikte yaşanmış örneklerle anlatıyoruz. Hedefimiz sıfır iş kazası. Bu nedenle çalışanlarımıza sadece teorik ve pratik eğitim vermekle kalmıyor, kesintisiz saha denetimleri de yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim, şirketin sorumluluk bölgesindeki Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta da gerçekleştirilecek.

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