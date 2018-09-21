"Dicle, kaçak elektrikle mücadelesinde 'drone' da kullanıyor

İSTANBUL, (DHA)- ENERJİ şirketi Dicle Elektrik'in kaçak elektrik kullanımıyla ilgili mücadelesine devam ettiği belirtildi. Dicle Elektrik ekiplerinin, güvenlik güçlerinin de desteği ile sorumluluk bölgelerindeki 61 bin kilometre karelik alanda drone da kullanarak kaçak denetimi yaptığı duyuruldu.

Şirket yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre, Dicle Elektrik’in yaklaşık 5 yıllık özelleştirme sürecinde 1.6 milyar liralık yatırım ile Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’teki enerji altyapısını eskisi ile kıyaslanamayacak ölçüde güçlendirdiği belirtildi. Açıklamada, teknoloji destekli yatırımlar ile tüm şehirlerde enerji iletim hatları yeraltına almaya başlayan, yeni trafolar ve dağıtım panoları ile enerji kalitesini artıran enerji şirketinin en büyük mücadeleyi ise kaçak kullanıma karşı verdikleri kaydedildi.

Yerleşim alanlarında önemli ölçüde kontrol altına alınabilen kaçak elektrik kullanımının tarımsal sulama dönemlerinde kırsalda rastlanıldığı vurgulanan açıklamada, “Dicle Elektrik ekipleri, güvenlik güçlerinin de desteği ile sorumluluk bölgelerindeki 61 bin kilometre karelik alanda zaman zaman drone da kullanarak sürekli bir biçimde kaçak denetimi yapıyor. Bu mücadelede çoğu zaman teknolojik imkanları da kullanan enerji şirketi, yasal zemindeki mücadelesine de devam ediyor” sözlerine yer verildi.