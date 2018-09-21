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"Dicle, kaçak elektrikle mücadelesinde 'drone' da kullanıyor

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 13:16 | Son Güncelleme

ENERJİ şirketi Dicle Elektrik'in kaçak elektrik kullanımıyla ilgili mücadelesine devam ettiği belirtildi.

İSTANBUL, (DHA)- ENERJİ şirketi Dicle Elektrik'in kaçak elektrik kullanımıyla ilgili mücadelesine devam ettiği belirtildi. Dicle Elektrik ekiplerinin, güvenlik güçlerinin de desteği ile sorumluluk bölgelerindeki 61 bin kilometre karelik alanda drone da kullanarak kaçak denetimi yaptığı duyuruldu.

Şirket yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre, Dicle Elektrik’in yaklaşık 5 yıllık özelleştirme sürecinde 1.6 milyar liralık yatırım ile Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’teki enerji altyapısını eskisi ile kıyaslanamayacak ölçüde güçlendirdiği belirtildi. Açıklamada, teknoloji destekli yatırımlar ile tüm şehirlerde enerji iletim hatları yeraltına almaya başlayan, yeni trafolar ve dağıtım panoları ile enerji kalitesini artıran enerji şirketinin en büyük mücadeleyi ise kaçak kullanıma karşı verdikleri kaydedildi.

Yerleşim alanlarında önemli ölçüde kontrol altına alınabilen kaçak elektrik kullanımının tarımsal sulama dönemlerinde kırsalda rastlanıldığı vurgulanan açıklamada, “Dicle Elektrik ekipleri, güvenlik güçlerinin de desteği ile sorumluluk bölgelerindeki 61 bin kilometre karelik alanda zaman zaman drone da kullanarak sürekli bir biçimde kaçak denetimi yapıyor. Bu mücadelede çoğu zaman teknolojik imkanları da kullanan enerji şirketi, yasal zemindeki mücadelesine de devam ediyor” sözlerine yer verildi.

DİĞER TÜKETİCİLERİ DE ENERJİSİZ BIRAKIYORLAR

Şirket yetkililerinden yapılan açıklamada, kaçak elektrik kullanan kişilerin elektrik şebekesi hakkındaki bilgilerinin dikkat çektiğine ve kendi canlarını hiçe sayıp diğer tüketicileri enerjisiz bıraktıklarına değinildi. Açıklamada şu bilgiler de yer aldı:

“Dicle Elektrik dağıtım bölgesinde özellikle de tarımsal sulama döneminde kaçak elektrik için kullanılan yöntemler saha ekiplerinin çabalarıyla bir bir tespit ediliyor. Kaçak kullanımı önlemek için geliştirilen yöntemlere rağmen her defasında farklı yollara başvuran bu kişilerin elektrik şebekesi hakkındaki bilgileri ise dikkat çekiyor. Tespit edilen kaçak elektrik düzeneği hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu ve düzenekle yapılan kaçak elektrik bağlantılarının tümü iptal edildi. Uzunca bir sopanın ucuna bağlanmış makara yardımı ile enerjisi kesik olan yerlere bağlantı yapmak ve orta gerilim hattından kaçak elektrik hattı çekmekte kullanılan bu düzenek ve benzeri düzenekleri kullananlar hakkında ise yasal süreçler başlatıldı.”

ENERJİ HIRSIZLIĞINA KARŞI DESTEK ÇAĞRISI

Dicle Elektrik yetkilileri yapmış olduğu açıklamada, şebekelerde yarattıkları hasarlar yüzünden diğer tüketicilerin kaliteli ve kesintisiz enerji almalarını engelleyen, ülke ve bölge ekonomisine ciddi oranda zarar veren enerji hırsızları ile mücadelede vatandaşlardan destek istediklerini belirtti.

Yetkililer, enerji hırsızlığı azaldığı oranda gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde tüketicilerin çok daha kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi kullanabileceğine vurgu yaptılar.

(FOTOĞRAF)

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