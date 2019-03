Digital Human kitabının yazarı Chris Skinner CEF’in davetlisi olarak Türkiye’ye geliyor

İstanbul, 8 Mart (DHA) - Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance (CEF)’in konuğu olarak bir İstanbul ziyareti yapacak olan, finansal teknolojiler alanında önde gelen bir isim Chris Skinner “Bankaların Dijital Faaliyetleri - Liderlerden Dersler” konulu bir seminer verecek.

Sabancı Üniversitesi’nin, Akbank’ın kurucu sponsorluğunda hayata geçirdiği “Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance” (CEF), finans alanında dünyanın en etkili isimleri ile düzenlediği seminer serilerine bir yenisini daha ekliyor. Finans teknolojileri konusunda öncü bir isim olarak bilinen Chris Skinner CEF’in davetlisi olarak Türkiye’ye geliyor. Finansal piyasalar ve fintech blogu the Finanser.com ve çok satan Digital Bank, ValueWeb ve Digital Human kitaplarıyla tanınan bağımsız yorumcu Chris Skinner, İstanbul’da “Bankaların Dijital Faaliyetleri - Liderlerden Dersler” konulu bir seminer verecek.

Avrupa merkezli The Financial Services Club ve Nordic Finance Innovation’ın Başkanı olan Skinner’in, 15 Mart’ta Sabancı Center’da vereceği, “Bankaların Dijital Faaliyetleri - Liderlerden Dersler” konulu semineri, banka hazinelerinden, aracı kurumlardan, ithalat ve ihracat ile uğraşan reel sektör şirketlerinden, trading desklerden ve üniversitelerden akademisyen ve öğrenci katılımcılar izleyecek.

“CEF finans alanında birçok sertifika programı ve seminer serisi düzenleniyor”

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı ve CEF Kurucu Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Chris Skinner gibi, “finans teknolojilerinin en güçlü ismi” olarak bilinen dünya çapında ün yapmış bir yorumcu ve yazarı ağırlamaktan çok mutlu olduklarını belirtti. Prof. Dr. Demirtaş, “CEF finans alanında birçok sertifika programı ve seminer serisi düzenleniyor. CEF, Türkiye’de finans eğitimi konusunda lider bir pozisyona yükseldi” dedi ve Chris Skinner gibi önemli bir ismin seminerinin davetliler için katkısının önemli seviyede olacağının altını çizdi.

Skinner: Neyi doğru yapıyorlar? Onların dijital bankalar olduklarını nasıl biliyoruz?

Küresel bankacılık sisteminde giderek büyüyen dijitalleşme sürecini yakından izleyen ve bu konuda sayısız makaleyi kaleme alan Chris Skinner, bu süreci şöyle yorumluyor:

“Dijital banka olmaya dönüşen küçük bir banka grubu var. Hepimizin de bildiği gibi bu, uzun süre önce kurulmuş, binlerce çalışanı ve milyonlarca müşterisi olan bankalar için oldukça zor bir durumdur. Neyi doğru yapıyorlar? Bunu nasıl yapıyorlar? Onların dijital bankalar olduklarını nasıl biliyoruz? Onların izini sürecek bir yol var mı?”

Beyaz Saray, Dünya Bankası ve Dünya Ekonomik Forumu için danışmanlık yaptı

Finansal piyasalar ve Fintech alanında finanser.com sitesinde yazdığı yazılarıyla bilinen Chris Skinner, en çok satan iş kitapları arasında yer alan Digital Bank ve Value Web'in de yazarı. Skinner, The Financial Services Club ve Nordic Finance Innovation’ın başkanlığının yanı sıra 11:FS isimli Fintech danışmanlık firmasında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütüyor. B-Hive, Bankex empowr, Innovate Finance, Moven, Meniga ve Pintail gibi birçok şirketin danışma kurulunda yer alan Skinner, Beyaz Saray, Dünya Bankası ve Dünya Ekonomik Forumu için danışmanlık yaptı. (Fotoğraflı)