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Dijital Anadolu Projesi kapanış toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 17:04 | Son Güncelleme

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan: - "Ülkemizin gerçek gündeminin, A'dan Z'ye dijital dönüşüm olması gerektiğine inanıyoruz. Dijitalleşmenin bir lüks değil, aksine bir zorunluluk olduğunu unutmamalıyız"

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Ülkemizin gerçek gündeminin, A'dan Z'ye dijital dönüşüm olması gerektiğine inanıyoruz. Dijitalleşmenin bir lüks değil, aksine bir zorunluluk olduğunu unutmamalıyız." dedi.

Anadolu'da üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası iş birliğinde yürütülen Dijital Anadolu Projesi'nin 2018 yılı kapanış toplantısı Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu'nun (Çukurova SİFED) ev sahipliğinde Adana'da gerçekleştirildi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Turan, kentte bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, KOBİ'lerde dijital dönüşüm farkındalığı yaratmak için Türkiye İş Bankası iş birliğiyle başlattıkları Dijital Anadolu Projesi'ni Adana'da gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin yeni bir hikaye yazması ve bu hikayenin ana temasının da dijitalleşme olması gerektiğine inandıklarının altını çizen Turan, TÜRKONFED'in KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik etmek amacıyla tasarladığı Dijital Anadolu Projesi'nde bugüne kadar Antalya, İzmir, Kocaeli ve Bursa'da toplantılar gerçekleştirdiklerini anlattı.

KOBİ'lerde dijitalleşme farkındalığı yaratmayı amaçladıklarını ifade eden Turan, Adana toplantısıyla 5 kentte bin 250 KOBİ'ye ulaştıklarını vurguladı.

Turan, dünyanın büyük bir değişimden geçtiği, ekonomiden toplumsal hayata dijital dönüşümün her alanda kendisini derinden hissettirdiği bir çağda yaşandığını belirterek, ekonominin lokomotifi olan KOBİ'lerin çoğunluğunun aile şirketleri olduğunu ve kırılgan yapıları nedeniyle krizlerden derin etkilendiğini aktardı.

Finansmana erişimde sıkıntı yaşayan, yüksek teknoloji kullanımı, yüksek katma değerli üretim ve ihracat gücü sınırlı olan KOBİ'ler için nakit akışının devamlılığının hayati önem taşıdığını ifade eden Turan, şöyle devam etti:

"Birçok sektörde tahsilat oranları düşerken, ekonomik beklenti ve güven endekslerinde de ciddi geri çekilmeler yaşanmaktadır. Ekonomik alanda 'önce küçüğü düşün' ilkesiyle hareket etmeli ve odağımıza KOBİ'leri almalıyız. Bugün Türkiye'nin üretim ve ihracat ile kalkınma odaklı sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirmesini hedefliyorsak, sanayimiz üzerindeki enerji maliyeti baskısını da hafifletmemiz gerekiyor. Yüksek teknoloji kullanımını da artırmaya gayret etmeliyiz. Yüksek teknoloji üretimi yaparak, yüksek katma değer yaratmak ve küresel rekabet gücümüzü artırmak için dijitalleşmeyi kaldıraç olarak kullanabiliriz. Bugün Borsa İstanbul'da işlemlerin yüzde 15'ini robotlar yapmaktadır. ABD borasında robotların işlem hacmi yüzde 50'yi bulmaktadır. Küresel yapay zeka patent başvurularında Çin yüzde 37, ABD yüzde 25 ile ilk sırayı paylaşıyor. Ülkemizin gerçek gündeminin, A'dan Z'ye dijital dönüşüm olması gerektiğine inanıyoruz. Dijitalleşmenin bir lüks değil, aksine bir zorunluluk olduğunu unutmamalıyız. Dijital dünyanın en önemli sermayesi insandır."

- "Dijitalleşme bütün iş kollarını, sektörleri etkiliyor"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek de dijitalleşmeyle gelen değişimi Anadolu'da yaygınlaştırmak üzere TÜRKONFED ile yola çıktıklarını söyledi.

Dijitalleşmenin geride bırakılamayacağını belirten Şimşek, nesnelerin internete bağlandığı, yapay zekanın karar süreçlerinde etkin bir şekilde kullanılmakta olduğu, üretim süreçlerinin büyük data ve teknolojilerinden beslendiği bir çağda yaşandığını vurguladı.

İşletmelerin, dijitalleşmenin fırsat ve üretkenlik açısından sağladığı faydanın farkında olması gerektiğinin altını çizen Şimşek, "Gelişen teknolojilerle verimlilik artışının yanı sıra müşteri taleplerinin karşılanmasında, maliyetlerin azaltılmasında özel bir ivme yakalanacak. Dijitalleşme bütün iş kollarını, sektörleri etkiliyor." diye konuştu.

Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı da dijitalleşmeyle sektörlerdeki üretkenliğin artırılabileceğine işaret etti.

Küresel rekabetçilikte büyük bir değişim yaşandığına dikkati çeken Avcı, eski alışkanlıklarını devam ettirmek isteyen işletmelerin ayakta kalmasının mümkün olmadığına dikkat çekti.

Çukurova SİFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ise Türkiye’nin uzun vadeli yüksek ekonomik büyüme ve sosyal gelişiminin iyileştirilmesi için tüm ekonomi birimlerinde tasarruf artırıcı önlemler alınması gerektiğini kaydetti.

Toplantıda, Sektör Bazlı Dijital Dönüşüm Yol Haritası Raporu’nun sonuçlarıyla ilgili katılımcılara bilgi verildi.

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Adana Dijital Anadolu Projesi

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