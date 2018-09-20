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"Dijital Anadolu"nun üçüncü toplantısı İzmit'te düzenleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 17:17 | Son Güncelleme

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (Türkonfed), Anadolu’da üretime odaklanan KOBİ’lerin Sanayi 4.0’a hazırlanabilmeleri amacıyla, Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle yürüttüğü "Dijital Anadolu Projesi"nin üçüncü toplantısı İzmit'te düzenlenecek.

İstanbul, 20 Eylül (DHA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (Türkonfed), Anadolu’da üretime odaklanan KOBİ’lerin Sanayi 4.0’a hazırlanabilmeleri amacıyla, Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle yürüttüğü "Dijital Anadolu Projesi"nin üçüncü toplantısı İzmit'te düzenlenecek.
Türkonfed, "Dijital Anadolu Projesi"yle, KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerine katkıda bulunabilmek ve sektörler bazında dijital dönüşümde yol haritası belirleyebilmeyi hedefliyor.
Bu yıl başlanan ve şimdiye dek Antalya ve İzmir’de düzenlenen Dijital Anadolu toplantılarının İzmit etkinliğinde açılış konuşmalarını Türkonfed Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, Türkonfed Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürol Ciğerdelen yapacak.
E-ticaret başlığıyla panel düzenlenecek
Açılışın ardından ise MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, “Kurumların Dönüşümü”; Microsoft Türkiye Kanal Bölge Yöneticisi Ali Kemal Karabulut “Bulut Bilişim”; Fujitsu Kanal Satış Yöneticisi Aylin Cintimur “Dijital Dönüşüm”; İşNet İş Ortakları Satış Müdürü Ayhan Akgöz “E-Fatura-E-Arşiv-E-Muhasebe”; Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz “Karekodlu Çek: Alacak Risk Yönetiminde Yeni Dönem”; Digital Partners CEO’su Tunç Günbey “Dijital Pazarlama”; Klemsan Yazılım Satış Yöneticisi Cihan Yükseldi ise “Dijital Enerji” başlıklarıyla birer sunum yapacak.
Toplantıda, E-ticaret Çağı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ümit Öncel moderatörlüğünde “E-Ticaret” adıyla bir de panel düzenlenecek. Panele, İş Bankası Kartlı Ödeme Sistemleri Birim Müdürü Mehmet Bülent Kutacun, Ticimax CEO’su Cenk Çiğdemli ve Red&Grey Kurucusu Furkan Reis katılacak.
Toplantılar, Bursa ve Adana ile devam edecek
Anadolu üreticisinin, teknolojik değişimin hızına ayak uydurabilmesi amacıyla başlatılan ve toplantılarının ilki Antalya’da, ikincisi ise İzmir’de gerçekleştirilen Dijital Anadolu Projesi, İzmit’in ardından Bursa ve Adana’da yapılacak etkinliklerle devam edecek. Projede, her il için, üretimde hâkim olunan sektörlerinden birine odaklanılarak, sektöre ilişkin saha çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Dijital Anadolu Projesi’nin Aralık ayında Adana’da düzenlenecek kapanış toplantısında ise tarım, tekstil ve otomotiv sektörlerinde dijital dönüşüm çerçevesini çizecek rapor yayınlanacak. (Fotoğraflı)

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