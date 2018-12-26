Dijital AVM yolculuğunda Turkcell'den Hilton AVM'ye destek

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in güvenli ödeme platformu Paycell, dijital alışveriş deneyimini AVM’lere de taşıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Hiltown AVM ziyaretçileri, mobil uygulamalarıyla eğlenceli vakit geçirirken, bir yandan da alışveriş yaptıkça hediyeler kazanıyor.

Hilltown AVM ziyaretçileri, yılbaşında güvenli alışverişin yeni adı "Paycell Kart" sahibi oluyor. Hilltown AVM, yılbaşı kampanyası kapsamında ilk 3 bin kişiye 31 Aralık’a kadar tek seferde yapacakları 350 TL'lik alışverişlerde 25 TL, 600 TL’lik alışverişlerde ise 50 TL yüklü Paycell Kart hediye edecek. Paycell Kart, AVM'nin birinci katında bulunan Paycell standından teslim edilecek. Kullanıcılar, Paycell uygulamasını indirerek kartı aktif hale getirdikten sonra Paycell Kart ile alışveriş deneyimi yaşayacaklar.

Paycell'in güvenli ödeme araçlarından biri olan Paycell Kart, başvuru ya da sözleşme imzalamaya gerek olmadan, 18 yaş limitine takılmadan alıp hemen kullanıma başlanabilecek bir alışveriş kartı. Operatör ne olursa olsun, telefon numarasıyla aktive ediliyor ve kartın içine para yükleniyor. Ardından yüklenen para kadar harcama yapılabiliyor. Paycell Kart, bütçe kontrolü açısından da büyük kolaylık sağlıyor.