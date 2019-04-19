FİNANS

"Dijital dönüşüm çok önemli bir sıçrama olacak"

FİNANS HABERLERİ  | 19.04.2019 11:05 | Son Güncelleme

Bosch Endüstri 4.0 Projeleri Direktörü Murat Kurtlar: - "Türkiye'de üretimin gayri safi milli hasılaya katkısı yüzde 18 seviyesinde. Bu çok önemli bir rasyo. Mutlak değer olarak farklı olsa da Almanya'ya baktığımızda da aynı oranı görüyoruz. Dolayısıyla bu yetkinliğimizi kaybetmememiz gerekiyor" - "Endüstri 4.0'ın işletmelere büyüme, yatırım, istihdam, verimlilik, rekabet avantajı, katma değer payları gibi önemli faydaları bulunmaktadır. Dijital dönüşüm bizler için çok önemli bir sıçrama olacak"

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Bosch Endüstri 4.0 Projeleri Direktörü Murat Kurtlar, "Endüstri 4.0'ın işletmelere büyüme, yatırım, istihdam, verimlilik, rekabet avantajı, katma değer payları gibi önemli faydaları bulunmaktadır. Dijital dönüşüm bizler için çok önemli bir sıçrama olacaktır." dedi.

Kurtlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki firmaların dijital dönüşüm uygulamalarıyla verimliliklerini ve kaliteyi artıracaklarını, masraflarını ve maliyetlerini optimize edeceklerini belirtti.

Türkiye'de üretimin gayri safi milli hasılaya katkısının yüzde 18 seviyesinde olduğunu ifade eden Kurtlar, şunları kaydetti:

"Bu çok önemli bir rasyo. Mutlak değer olarak farklı olsa da Almanya'ya baktığımızda da aynı oranı görüyoruz. Dolayısıyla bu yetkinliğimizi kaybetmememiz gerekiyor. Üretimdeki mevcut kapasitemizi artırarak, dijital dönüşümle birlikte daha verimli işler çıkartarak, daha fazla yatırımcıyı ülkemize çekecek bir boyuta getirmemiz şart. Ayrıca Türkiye'nin dünya sanayisinde standartlarını yükseltmesi ve uluslararası üretim ağının bir parçası olmaya devam etmesi şart. Bunun için elimizde çok önemli avantajlarımız var. Her şeyden önce genç nüfusumuz var. TÜİK verilerine göre Türkiye'nin yaş ortalaması 30,8. Dijital dönüşüm dediğimiz zaman işin odağında da insan var. Dolayısıyla bu genç nüfusumuzla, yetkin iş gücümüzle, özellikle üretim birikimimizle, bölgedeki yerimiz çok kıymetli ve önemli."

- "Türkiye, dijital dönüşüm sürecinde layıkıyla yer alacak"

Kurtlar, Türkiye'nin önceliğinin bu durumu korumak ve bunun ötesine geçerek, globaldeki konumunu dijital dönüşüm ile daha iyi boyutlara getirmek olduğunu anlattı.

Türkiye'de Endüstri 4.0 odağındaki müşterilerine danışmanlık ve proje çözüm uygulamaları sunduklarını belirten Kurtlar, şöyle devam etti:

"Bosch, Endüstri 4.0 terimini ilk kullanan ve bu dönüşümü ilk başlatan şirketlerden biri. Bugün Endüstri 4.0'ın ögelerini kendi operasyonlarımıza kuruyoruz. Bu noktada kendimizi hem önde gelen bir kullanıcı, hem de önde gelen bir sağlayıcı olarak görüyoruz. Türkiye'de hizmet sunduğumuz dijital dönüşüm sürecinde olan müşterilerimizin olgunluk seviyeleri çok iyi durumda ve bu dönüşümü hızla hayata geçiriyorlar. Dolayısıyla Türkiye, dijital dönüşüm sürecinde layıkıyla yer alacak ve geleceğe güvenle bakacaktır. Endüstri 4.0'ın işletmelere büyüme, yatırım, istihdam, verimlilik, rekabet avantajı, katma değer payları gibi önemli faydaları bulunmaktadır. Dijital dönüşüm bizler için çok önemli bir sıçrama olacaktır. Bosch olarak bu alandaki deneyim ve uzmanlığımızı paylaşmaya hazırız. "

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Bosch Endüstri 4.0 Projeleri Direktörü Murat Kutlar Dijital Dönüşüm

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