Dijitalleşen dünyada teknolojik altyapının kullanımıyla beraber oluşan verinin bir değere dönüştürülmesinin toplantılarda ele alınan önemli konulardan biri olduğunu ifade eden Koç, Türkiye olarak verinin paylaşılması ve açık veri konusundaki politikalara uyum sağlanacağını bildirdi.

Koç, AA muhabirine, sona eren toplantılardaki görüşmelere ve Türkiye'deki dijital oturumlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, dijital dünyadaki en önemli konulardan birinin "verilerin paylaşımı" olduğunu söyledi.

Koç, Japonya’nın Tsukuba şehrinde gerçekleştirilen G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'nda, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a eşlik etti.

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, önceki adıyla "e-devlet", şimdiki ismiyle "Dijital Türkiye" olan platformda 42 milyondan fazla kullanıcı bulunduğunu belirterek, "Kullanıcı dostu arayüzler hazırlayarak 'Dijital Türkiye’yi insanların çok daha rahat kullanmasını sağlayacağız." dedi.

Koç, "Verilerin paylaşımında bir güven oluşması lazım. Bunun için de en önemli konu 'verinin anonimleştirilmesi'. İnsan faktörünün veriden çıkarılması halini 'verinin anonimleştirilmesi' olarak tanımlıyoruz." diye konuştu.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Türkiye'de bu konudaki uygulamaları kapsadığını anımsatan Koç, şöyle devam etti:

"Özellikle nesnelerin interneti gibi teknolojilerle beraber artık dijital dünyadaki bütün veriler toplanabiliyor. Biz, bu verilerin Türkiye'de kalmasını ve Türkiye'de bir değere dönüşmesini istiyoruz. İnsanların bu verileri paylaşabilmesi için öncelikle güvenmesi lazım. Firmalar kullanıcı rızasını aldığında elde ettikleri bütün verileri amaçları doğrultusunda kullanabiliyorlar. Bu da büyük riskler barındırıyor. Kişisel verilerin kullanımı aslında insanın yaşam hakkıyla aynı değeri taşıyor."

Kişilerin şahsi bilgilerinin kullanılmasının bir insan hakkı ihlali gibi düşünülebileceğini dile getiren Koç, "Kişisel verilerin anonimleştirilmesi konusunun uluslararası bir standarda dönüşmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.