FİNANS

Dijital Dönüşüm ve Akıllı Sistemler Konferansı

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 12:33 | Son Güncelleme

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik: - "Bu çağda çok güçlü olandan ziyade çok hızlı olanların başarılı olduğunu görüyoruz. Bütün ülkeler geleceğe doğru hızla koşarken bizim yerinde sayma lüksümüz söz konusu olamaz" - "Artık bulunduğumuz coğrafi konum ikinci, üçüncü hatta daha geri plana düşmüş vaziyette. Vizyonumuz bu dönüşümün tam merkezinde yer almak, yarına hazır bir Türkiye olmalı" - "Türkiye'nin dijital dönüşümü hepimizin meselesi, birbirimizin tecrübelerinden faydalanmalıyız. Sonunda kazanan Türkiye olacaktır"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, bu çağda çok güçlü olandan ziyade çok hızlı olanların başarılı olduğunu belirterek, "Bütün ülkeler geleceğe doğru hızla koşarken bizim yerinde sayma lüksümüz söz konusu olamaz." dedi.

Bilecik, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Dijital Dönüşüm ve Akıllı Sistemler Uluslararası Konferans ve Sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Ankara'yı Türkiye'nin kalbi yapmakla Türk insanının Anadolu bozkırlarında bile yeniden yeşereceğine inancını ortaya koyduğunu söyledi.

Ankara'nın başkent olmasının Türk insanının imkansızı imkanlı hale getiren gerçek ve hayal gücünün dünyaya ispat edilmesi anlamı taşıdığını ifade ederek, "Bu nedenle Türkiye'de dijital dönüşüm olacaksa bunun öncülüğünü başkent yapacaktır." diye konuştu.

Bilecik, TÜSİAD olarak dijital dönüşümü sürekli gündemlerinde tuttuklarını dile getirerek, "Başarının sırrı hareket halinde olmaktır. Bu çağda çok güçlü olandan ziyade çok hızlı olanların başarılı olduğunu görüyoruz. Bütün ülkeler geleceğe doğru hızla koşarken bizim yerinde sayma lüksümüz söz konusu olamaz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu avantajların küresel rekabet gücü açısından, içinde bulunulan dijital çağda artık yeterli olmadığına dikkati çeken Bilecik, "Dijital dönüşümü sağlayacak teknolojileri geliştiren, Ar-Ge ve inovasyonda yetkinleşen ülkeler yarına daha hazır olacaklardır. Artık bulunduğumuz coğrafi konum ikinci, üçüncü hatta daha geri plana düşmüş vaziyette. Vizyonumuz bu dönüşümün tam merkezinde yer almak, yarına hazır bir Türkiye olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yapısal reformlar bir an önce hayata geçirilmeli"

Dünyanın kritik bir dönüşüm sürecinden geçtiğine işaret eden Bilecik, küresel kriz sonrasında ticaret ve kur savaşlarıyla ilgili eğilimlerin ön plana çıktığını söyledi.

Bilecik, Batı ve özellikle Avrupa Birliği ile olan ilişkilerde uzun vadeli ortak çıkarları, ülkenin hem sosyal ve ekonomik kalkınması anlamında yeniden odağa almak gerektiğini söyledi. Hükümetin de bu yaklaşımda olmasından memnuniyet duyduklarını anlatan Bilecik, "Demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, özgürlükler ve sosyal kalkınma hedeflerinin başarılabilmesi ve ekonomimizde son dönemde yaşanan sorunları aşabilmemiz için yapısal sorunlara çözümler bulmamız şart." diye konuştu.

Ekonomi ve dış ilişkilerde karar alırken bunların birbirlerine etkilerini göz ardı etmemek gerektiğine dikkati çeken Bilecik, "Açıkladığımız ekonomik programlar ne kadar iyi olursa olsun ki öyle, dış ilişkilerdeki başarı bunu hem destekleyen hem de tamamlayıcı bir yapıda olmalı. Çünkü bugün göz yumduklarımızı yarın bize göz açtırmayacak olanlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Bilecik, Türkiye'nin ekonomik anlamda zorlu bir dönemden geçtiğine değinerek, yapısal reformları bir an önce hayata geçirmenin önemini vurguladı.

- "Dijital dönüşüm hepimizin meselesi"

TÜSİAD'ın sanayi alanındaki dijital dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Bilecik, "Türkiye'nin dijital dönüşümü, hepimizin meselesi. Birbirimizin tecrübelerinden faydalanmalıyız. Sonunda kazanan Türkiye olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bilecik, bir ülkenin geleceğinin o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlı olduğunu vurgulayarak, bilgi toplumuna dönüşümde bilimsel düşünen, girişimci, sorgulayan, araştıran, yorumlama becerisi olan gençlere çok daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledi.

Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre 2020 yılı itibarıyla bugün önemli sayılan yeteneklerin yüzde 35'inin yerini yenilerine bırakacağını dile getiren Bilecik, geleceğin mesleklerinin de buna göre şekilleneceğini ifade etti.

Bilecik, 2020 yılında en önde gelen becerilerin "problem çözme", "eleştirel düşünme" ve "yaratıcılık" olarak öne çıkacağına dikkati çekerek, "TÜSİAD olarak hedefimiz eğitimde bilim ve hayal gücünü bir potada eritmek. İnsan kaynağını bu noktada çok önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak sunmayı amaçlayan "Bu Gençlikte İş Var" girişimcilik programını 2011'de başlattıklarını anımsatan Bilecik, 12 bini aşkın gencin program kapsamındaki süreçlere katıldığını bildirdi.

Bilecik, girişimcilik programında "yerel üret, yerel tüket" vizyonunu ön plana çıkardıklarına işaret ederek, 1 Kasım'da yeni başvuru döneminin başlayacağı bilgisini verdi.

Konuşmasının sonunda ODTÜ'lü gençlere tavsiyelerde bulunan Bilecik, şunları kaydetti:

"Başkalarınız taklit etmeyin. Her daim kendiniz olun. Zamanızı iyi kullanın. Maddiyat ve maneviyatı dengede tutun. Hayata matematikle yaklaşın ama bu konuyu da abartmayın. Mutlaka girişimci olun. Büyük hedefiniz sadece kendiniz, aileniz, yakın çevreniz için değil ülkemiz için olsun. Gelenek ve değerlerinizi kaybetmeyin. Atatürk'ün ilkeleri yaşam boyu sizin de ilkeleriniz olsun. Atatürk'ün izinde sonsuza dek koruyacağımız Cumhuriyetimizin 95. yılı kutlu olsun."

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DTSS 2018 Erol Bilecik konferans

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