İSTANBUL (AA) - Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Öztemel, "2030'da çevre, eğitim, sağlık, askeri, ulaşım sistemlerinin nasıl olacağının modellenmesi gerekiyor. Su 4.0, Endüstri 4.0, Eğitim 4.0, Lojistik 4.0 diye adlandırılan kavramların hepsinin temelinde yapay zeka var." dedi. "Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Çalıştaylar Serisi" kapsamında düzenlenen Dijital Dönüşümün Sosyal Hayata Etkileri Çalıştayı, Nişantaşı Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öztemel, dijitalleşebilmek için önce dünyadaki değişimi çok iyi anlamak gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: "Dinamik ortamlarda ve değişen çevre şartlarında kurumların, tüm paydaşlarının katılımıyla aynı amaçlar doğrultusunda gerek duyulan hizmetleri en etkin biçimde üretebilmeleri, her geçen gün bir önceki günden daha iyi olmaları, modern ve teknolojik gelişmelerle barışık bir şekilde sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanabilmeleri için sistematik olarak kendilerini yenilemeleri ve değişim sürecini yönetmeleri kaçınılmaz görünmektedir."

Üretilen sistemlerin küçüldüğünü ancak marifetlerinin büyüdüğünü ifade eden Öztemel, "2030'da çevre, eğitim, sağlık, askeri, ulaşım sistemlerinin nasıl olacağının modellenmesi gerekiyor. Su 4.0, Endüstri 4.0, Eğitim 4.0, Lojistik 4.0 diye adlandırılan kavramların hepsinin temelinde yapay zeka var." dedi. Kısa vadede iş gücü yapısının değişeceğini ancak uzun vadede iş gücünün nitelik ve nicelik yönünden artacağını, gelecekte yeni iş olanaklarının doğacağını belirten Öztemel, yapay zekanın hayatın her alanında hizmet sunmaya başladığını, gelecekte de evde kullanılan her türlü eşyada yapay zekanın kendini bir şekilde göstereceğini kaydetti. \ - "Yeni meslekler ortaya çıkacak" Rockwell Automation Ülke Direktörü Cenk Ceylan da enerjiye olan ihtiyacın gün geçtikçe arttığını, enerji talebinin fabrika kurarak karşılanamayacağını ifade etti. Ceylan, üretim kapasitesinin çok daha verimli kullanılması gerektiğini, yakın gelecekte nesnelerin interneti (IoT) sistemlerinin üretimdeki değerinin çok büyük olacağını belirterek, dijital dönüşümün yöneticiler tarafından da etkin anlaşılması gerektiğini, global yöneticilerin yüzde 87'sinin dijital dönüşümün gerekliliğine inandığını vurguladı.