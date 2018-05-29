FİNANS

Dijital Dönüşümün Sosyal Hayata Etkileri Çalıştayı

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 13:24 | Son Güncelleme

Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öztemel: - "2030'da çevre, eğitim, sağlık, askeri, ulaşım sistemlerinin nasıl olacağının modellenmesi gerekiyor. Su 4.0, Endüstri 4.0, Eğitim 4.0, Lojistik 4.0 diye adlandırılan kavramların hepsinin temelinde yapay zeka var" - Rockwell Automation Ülke Direktörü Ceylan: - "Dijitalleşmeyle birlikte robot tamircisi, siber psikolog, veri çöpçüsü gibi yeni meslekler ortaya çıkacak"

İSTANBUL (AA) - Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Öztemel, "2030'da çevre, eğitim, sağlık, askeri, ulaşım sistemlerinin nasıl olacağının modellenmesi gerekiyor. Su 4.0, Endüstri 4.0, Eğitim 4.0, Lojistik 4.0 diye adlandırılan kavramların hepsinin temelinde yapay zeka var." dedi.

"Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Çalıştaylar Serisi" kapsamında düzenlenen Dijital Dönüşümün Sosyal Hayata Etkileri Çalıştayı, Nişantaşı Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Çalıştayda konuşan Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öztemel, dijitalleşebilmek için önce dünyadaki değişimi çok iyi anlamak gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dinamik ortamlarda ve değişen çevre şartlarında kurumların, tüm paydaşlarının katılımıyla aynı amaçlar doğrultusunda gerek duyulan hizmetleri en etkin biçimde üretebilmeleri, her geçen gün bir önceki günden daha iyi olmaları, modern ve teknolojik gelişmelerle barışık bir şekilde sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanabilmeleri için sistematik olarak kendilerini yenilemeleri ve değişim sürecini yönetmeleri kaçınılmaz görünmektedir."

Üretilen sistemlerin küçüldüğünü ancak marifetlerinin büyüdüğünü ifade eden Öztemel, "2030'da çevre, eğitim, sağlık, askeri, ulaşım sistemlerinin nasıl olacağının modellenmesi gerekiyor. Su 4.0, Endüstri 4.0, Eğitim 4.0, Lojistik 4.0 diye adlandırılan kavramların hepsinin temelinde yapay zeka var." dedi.

Kısa vadede iş gücü yapısının değişeceğini ancak uzun vadede iş gücünün nitelik ve nicelik yönünden artacağını, gelecekte yeni iş olanaklarının doğacağını belirten Öztemel, yapay zekanın hayatın her alanında hizmet sunmaya başladığını, gelecekte de evde kullanılan her türlü eşyada yapay zekanın kendini bir şekilde göstereceğini kaydetti.

\

- "Yeni meslekler ortaya çıkacak"

Rockwell Automation Ülke Direktörü Cenk Ceylan da enerjiye olan ihtiyacın gün geçtikçe arttığını, enerji talebinin fabrika kurarak karşılanamayacağını ifade etti.

Ceylan, üretim kapasitesinin çok daha verimli kullanılması gerektiğini, yakın gelecekte nesnelerin interneti (IoT) sistemlerinin üretimdeki değerinin çok büyük olacağını belirterek, dijital dönüşümün yöneticiler tarafından da etkin anlaşılması gerektiğini, global yöneticilerin yüzde 87'sinin dijital dönüşümün gerekliliğine inandığını vurguladı.

Yapılan iş modeline göre fabrikada dijitalleşecek kısmın farklılık göstereceğini vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti:

"Makineler bir ağa bağlanabiliyor, veri analizi yapmak için anlık veri toplanabiliyor. Makineler akıllı veri kaynağı olarak kullanılıyor. Akıllı fabrikalar bizimle konuşacak. Örneğin, 5 günlük ham madde kaldığını anlatacak. Kapasite kullanım oranının analizini yapacak. Üretilen ürünün verisi fabrika merkezinde işlenebilecek. Doğru yere, doğru yatırım yapılabilmesi için doğru analiz yapılıyor.

Yeni neslin yapacağı iş, gelecekte sahada yapılan işten farklı olacak. Önümüzdeki 50 yılın mesleklerinde bugün bildiğimiz mesleklerin hiçbiri yok. Dijitalleşmeyle birlikte robot tamircisi, siber psikolog, veri çöpçüsü gibi yeni meslekler ortaya çıkacak."

PARTNERUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınızUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınız
Ferrero fındık Trabzon basınıyla buluştuFerrero fındık Trabzon basınıyla buluştu
TAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülüTAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çalıştay Nişantaşı Üniversitesi yapay zeka

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

Emeklilere maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak

Emeklilere maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak

Ev alan vatandaşa devletten destek

Ev alan vatandaşa devletten destek

Akaryakıta zam! Ancak fiyatlar ÖTV ayarlaması nedeniyle pompaya yansımayacak

Akaryakıta zam! Ancak fiyatlar ÖTV ayarlaması nedeniyle pompaya yansımayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ferrero fındık Trabzon basınıyla buluştu

Ferrero fındık Trabzon basınıyla buluştu

TAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülü

TAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülü

Prof. Dr. Alçın: Merkez, geç de olsa doğru bir adım attı

Prof. Dr. Alçın: Merkez, geç de olsa doğru bir adım attı

Dubai'den İzmir'e doğrudan uçuşlar başlıyor

Dubai'den İzmir'e doğrudan uçuşlar başlıyor

Dağ çileğinin kilosu 100 lira

Dağ çileğinin kilosu 100 lira

Salihli kirazında fiyat bir haftada yarıdan fazla düştü

Salihli kirazında fiyat bir haftada yarıdan fazla düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.