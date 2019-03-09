FİNANS

Dijital Dünya Kadınları Semineri

FİNANS HABERLERİ  | 09.03.2019 14:11 | Son Güncelleme

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe: - "Dijital dünyanın bundan sonraki yükselmesinde 'kadın akıl gücünün' çok etkili olacağına inanıyoruz"

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, dijital dünyanın bundan sonraki yükselmesinde "kadın akıl gücünün" çok etkili olacağına inandıklarını bildirdi.

TBD'den yapılan açıklamaya göre, Dernek tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Dijital dünyanın mimarı kadınlar olacak" sloganıyla düzenlenen "Dijital Dünya Kadınları Semineri" Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Girişimci İş Kadınları Derneği, Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği, Gaziosmanpaşa Soroptimist Kulübü, Globalnet İnternet Teknolojileri içerik destekleri ve T-Soft E-Ticaret Firması desteğiyle TSE Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Aktepe, açılışta yaptığı konuşmada, dijital dünyanın bundan sonraki yükselmesinde "kadın akıl gücünün" çok etkili olacağına inandıklarını vurguladı.

Türkiye’deki çalışma hayatında kadının hak ettiği yeri alamadığına dikkati çeken Aktepe, "Kadınların ekonomiye daha nitelikli görevlerle daha fazla katkı sağlaması ülkemizin geleceği için hayati önem taşıyor. Biz de dernek olarak çalışmalarımız ve projelerimizle desteklerimizi veriyoruz. 2023 hedeflerinin tutturulabilmesi için kadın istihdamının artması şart. İçinde bulunduğumuz Endüstri 4.0 dönemi ise bu konuda bir sıçrama yaratmak için çok uygun bir fırsatlar dönemi." ifadelerini kullandı.

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TBD Türkiye Bilişim Derneği

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