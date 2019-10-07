İnsan odaklı, katma değeri yüksek ve milli üretim vizyonuyla çalışmalarını sürdüren MÜSİAD, dünyada meydana gelen teknolojik gelişmelere dikkat çekmek amacıyla, bu yılki Vizyoner19 Zirvesi’nin konusunu "Dijital Gelecek”"olarak belirledi.

MÜSİAD açıklamasına göre, iki yılda bir düzenlenen "Vizyoner Zirvesi", “Dijital Gelecek” temasıyla 27 Kasım tarihinde 3.kez kapılarını aralıyor. Türkiye ve dünyadan önde gelen uzman, akademisyen ve iş insanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek zirvede, güncel teknolojik çalışmalar ve teknolojinin gelişmesiyle yaşanan sosyal ve ekonomik değişimler kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen "Vizyoner Zirvesi", "dijital gelecek" temasıyla uzman, akademisyen ve iş insanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin bölgesinde söz sahibi, küresel ölçekte ise etkin bir rol oynayan ülke olmasının teknolojik bağımsızlık ve sürdürülebilir ekonomik gelişmelerle doğrudan ilgili olduğunu düşünen MÜSİAD, teknolojiye yön veren isimleri Vizyoner19 Zirvesi’nde ağırlayarak bu alanda toplumsal düzeyde bir farkındalık oluşturulmasını amaçlıyor.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek zirvede; "Dijital Ekonomi ve Paranın Geleceği", "Küresel Pazarda Milli Sanayi ve Üretim", "Ticaretin Dijital Ekosistemi", "Geleceğin Şehirleri ve Kaynakları", "Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye" ile "Dijital Gelecekte Değerlerimiz" konuları 6 farklı oturumda kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Zirvede, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Mindmaze Yapay Zeka Teknolojileri Lideri Martin Ciupa ve Global Resources Partnership Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü olmak üzere; alanında öncü birçok isim konuşmacı olarak yer alacak.

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