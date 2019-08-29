Dijital harcamaların yarısı VakıfBank'tan

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, yeni kampanyası kapsamında müşterilerinin App Store, Netflix, Apple Music, iTunes, Google Play, Spotify ve BluTV gibi platformlardan yaptığı toplam 40 TL'ye kadar olan harcamaların yarısını hediye edecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, dijital platformlar üzerinden harcama yapan müşterilerinin yanındaki güç olmak için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında müşteriler, online platformların tadını çıkarırken toplam 40 TL'ye kadar olan harcamalarının yarısını VakıfBank karşılayacak.

Ayrıca müşteriler EFT ve havale işlemlerini ücretsiz olarak yaparken kredi kartları için de aidat ödemiyor.

App Store, Netflix, Apple Music, iTunes, Google Play, Microsoft Store, Spotify, BluTV, Digiturk Play, XBOX, GoDaddy, Linkedln platformlarındaki harcamalar için geçerli olacak kampanya 30 Temmuz 2020'ye kadar devam edecek.

Kampanyaya VakıfBank Mobil ve internet bankacılığı kullanıcıları katılabilecek.

VakıfBank Bankomat Kart veya VakıfBank kredi kartı ile söz konusu platformlardan harcama yapan müşterilerin kampanyadan yararlanabilmeleri için katılım koşullarından dördünü yerine getirmeleri gerekiyor. Söz konusu koşullar şöyle sıralanıyor: