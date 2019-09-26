Dijital liderler KOBİ'lerle buluşuyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, gelecekte ham maddeye değil veriye sahip olan ülkelerin başarılı olacağını söyledi.

TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası işbirliğiyle yürütülen Dijital Anadolu Projesi'nin 2019 yılı ikinci toplantısı Fırat Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (FIRATSİFED) ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirildi.

Kaldırım, toplantıda, robotların ve yapay zekanın konuşulduğu bir döneme girildiğini söyledi.

Bu sürecin sadece iş dünyası değil tüm toplumu etkilediğini aktaran Kaldırım, şöyle konuştu:

"Her şeyin yapaylaştırıldığı akıllandırıldığı, dijital ortama aktarıldığı yani bütün nesnelerin yapay ortamda olduğu bir süreçteyiz. Gelecekte ham maddeye değil veriye sahip olan ülkeler başarılı olacak. Bu alanı iyi değerlendiren, analiz eden ve kullanan ülkeler başarılı olacaktır. Rekabetin zorlaştığı bir ortamda artık akıllı yönetilen şehirler yeni nesil alanları iyi yakalayan şehirler başarılı olacaktır."

TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan da son 5 yılda AB'ye, orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatında yaşanan düşüşün, teknolojiyi verimlilik esaslı kullanılamadığının göstergesi olduğunu söyledi.