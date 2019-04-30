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Dijital ortamda fındık püresi ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 16:12 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığınca yürütülen "İhracatta Kağıtsız Gümrük Projesi" kapsamında bugün itibarıyla tüm gümrüklerde hayata geçirilecek "Elektronik İhracat Uygulaması" Ordu'da fındık püresi dış satımıyla başladı - Ordu Valisi Seddar Yavuz: - "Uluslararası rekabette yerimizi alabilmemiz için bu dönüşüme ayak uydurmak durumundayız"

Ticaret Bakanlığınca yürütülen "İhracatta Kağıtsız Gümrük Projesi" kapsamında elektronik ihracat uygulamasıyla Ordu'dan Almanya'ya 20 ton fındık püresi satıldı.

Uygulamanın başlaması dolayısıyla Gürsoy Tarımsal Ürünler Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi'ndeki entegre tesislerinde tören düzenlendi.

Vali Seddar Yavuz, burada yaptığı konuşmada, dünyanın hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşadığını söyledi.

"Dijital dünya her tarafı sarmış durumda." ifadesini kullanan Yavuz, "Uluslararası rekabette yerimizi alabilmemiz için bu dönüşüme ayak uydurmak durumundayız. Özellikle zamanı en etkili kullanma dönemine geçiyoruz. Rekabette bir adım öne geçebilmek, maliyetleri düşürmek zamanı etkili kullanmaktan geçiyor." dedi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, teknolojik altyapısında köklü değişikler meydana getirdiğini belirten Yavuz, şunları söyledi:

"Bugün bu anlamda önemli bir hizmeti ihracatçıların istifadesine sunduk. Firmalarımız, ihracat işlemlerini yapabilmek için kurum kurum gezmek ve birçok belge düzenlemek zorundaydı. Şimdi artık böyle bir durum yok. Kağıt dolaştırma dönemini tamamen ortadan kaldırıyoruz. İhracatçı firmamız bilgisayarın başına oturuyor, elektronik ortamda beyannamesini dolduruyor ve eklerini buradan gönderiyor. Eğer eksiklik varsa yine elektronik ortamda eksiklikler hemen yazılıyor ve firmalarımız bu noksanlıklarını tamamladıktan sonra ihracat gerçekleşiyor."

Vali Yavuz, firmaların dijital arşivle de kağıt yükünden kurtulacaklarını dile getirdi.

- Ülkelerin büyüklüğü ihracat rakamlarıyla ölçülüyor

İş dünyasını çok önemsediklerini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"İhracatçı firmalarımız var, girişimcilerimiz var, onlarla gurur duyuyoruz. Onların her zaman yanında, hizmetinde olmaktan da mutluluk duyuyoruz çünkü bir ülkenin büyüklüğü, hepinizin bildiği gibi ihracat rakamlarıyla ölçülüyor. Ürettiğiniz malı iyi pazarlayacaksınız ve ülkenize bir zenginlik katacaksınız. Bunun en önemli ayağı da kim? Girişimci, yatırımcı. Dolayısıyla şehrimizde ihracat yapan tüm firmalarımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Bugün içinde bulunduğumuz firmamız da yine Ordu'muzun yüz akı, neredeyse 100 yıllık mazisi olan ve Ordu'muza önemli hizmetler yapmış bir firmada bunu gerçekleştirmiş olmak da bizim için ayrıca mutluluk verici."

Vali Yavuz, konuşmasının ardından bilgisayar başına geçerek, firmanın Almanya'ya yaptığı 104 bin avro tutarındaki 20 ton kavrulmuş fındık püresinin satımını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
dijital fındık ihracat ordu Ticaret Bakanlığı Vali Seddar Yavuz

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