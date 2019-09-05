Influencer pazarlama endüstrisi de son bir kaç yıldır büyümesini sürdürdü. 2016'da 1,7 milyar dolar düzeyinde olan endüstri, 2017'de 3, 2018'de 4,6 milyar dolarlık boyuta ulaştı. Pazarın, bu yıl da yukarı yönlü hareketini devam ettirerek 6,5 milyar dolarlık boyuta ulaşması bekleniyor.

Sosyal medya kullanımının artmasıyla firmaların pazarlama kanalları da çeşitlendi. Ürünlerinin reklamını yapmak isteyenler sosyal medyada hedef pazardan takipçileri bulunan ve kitleleri etkileme potansiyeli olan "influencer"ları tercih etmeye başladı. Böylelikle dijital pazarlamada influencer'ların payı giderek arttı.

Sosyal medya reklamlarındaki yükseliş trendini etki analizinin daha iyi yapılabilmesine bağlayan Yıldırım, "Reklamlara ne kadar tıklandı, kaç kişi bunlardan etkilendi, bu satışlara ne kadar yansıdı gibi etkileri direkt görebilme şansımız var." diye konuştu.

Aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyara yaklaşan Instagram, en önemli influencer kanalı olarak dikkati çekiyor. Bu kullanıcılar günde 95 milyon fotoğraf ve video paylaşırken, 400 milyon hikaye yüklüyor. Markaların hedef kitlesine göre diğer sosyal medya platformları da kullanılıyor.

Öte yandan söz konusu pazarlamadan etkili sonuç alabilmek için iyi bir strateji belirlemek ve markalar için doğru influencer'ları seçmek önem taşıyor.

Yaptıkları bir araştırma sonucunda, markanın bilinirliğini ya da satışlarını artırma hedefine göre farklı "influencer"ların etkili olduğu bulgusuna ulaştıklarını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"İki tip influencer var, birincisi akademik bilgiye dayalı profesyonel influencer, diğeri de tecrübeye dayalı amatör influencer. Bunları karşılaştırdığımızda profesyonel olanlar markaların bilinirliğine katkı sağlasa da satın almayı fazla etkilemiyor. Örneğin bir aşçının yaptığı yemek sonrası ürün önermesi yerine profesyonel olmayan birinin tavsiyesi insanlarda 'Amatör biri kullanabiliyorsa ben de yapabilirim.' düşüncesiyle ürünün satışlarına yansıyor. Bu markalar için çok önemli. Eğer hedef satışları artırmaksa amatörler "influencer"lardan yararlanmalılar."

- "Yüzde 7,5 daha fazla etkili"

Influencer pazarlamanın etkilerinin sadece satışlardaki rakamsal artış olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Yıldırım, bazen markanın negatif imajını düzeltmenin ya da tüketicilerin sempatisini kazanmanın da bir performans göstergesi olduğunu vurguladı.