Dijital reklam yatırımlarında yüzde 14'lük artış

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de yılın ilk yarısında dijital reklam yatırımları 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 14 artarak bir milyar 213 milyon liraya yükseldi.

IAB Türkiye'nin açıklamasına göre, dijital reklam pazarı 2018'in ilk yarısında 1,213 milyar liraya ulaştı.

Söz konusu dönemde, display reklam yatırımlarındaki büyüme oranı da yüzde 14'ü buldu. Bu alandaki yatırımlar 704 milyon lira oldu. Display reklamlar kategorisinde en büyük payı 500 milyon TL ile "gösterim" ya da "tıklama bazlı reklam yatırımları" aldı.

Video reklam yatırımları yüzde 27'lik büyümeyle 156 milyon TL olarak gerçekleşirken, native 48 milyon liraya ulaştı.

Ücretli sıralama yatırımlarını içeren "arama motoru reklam yatırımlarının" büyüklüğü 444 milyon TL olurken, "ilan sayfaları reklam yatırımları" 55 milyon TL'ye çıktı. Son dönemlerde küçülme gözlemlenen e-posta, ilk 6 ayda yaklaşık 3 milyon liralık yatırımla bir önceki dönemle aynı kaldı. Oyun İçi reklamlar ise 7 milyon liralık büyüklüğe erişti.

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