Dijital sağlık için fikir maratonu Yeditepe Üniversitesi'nde

- Gün boyu beyin fırtınası

İdeathon'da daha sonra, gruptakilerin daha önce birbirleriyle tanışmamış olmalarına dikkat edilerek 5'er kişilik takımlar oluşturuldu.

Gün boyunca tasarım odaklı düşünme metotları ve mentor destekleri ile fikir geliştirme çalışmaları yapan takımlar, günün sonunda jüri üyelerine üçer dakika geliştirdikleri fikirleri sundu.

İlk defa böyle bir etkinlikte yer aldıklarını ve tanımadıkları insanlarla ortak noktalarını bularak takım çalışması yapmanın çok keyifli olduğunu belirten katılımcılar, yeni arkadaşlar edindiklerini, değerli girişimci ve akademisyenlerle bir araya gelmenin onlar için iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

Jüri değerlendirmesi sonucu birinci takımın, her bir ekip üyesine 750 TL, ikinci takımın her bir ekip üyesine 500 TL ve üçüncü takımın her bir ekip üyesine 250 TL hediye çeki verildi.

Birinci olan takım, "Sağlıklı Saatler 4.0"ın konusu "Çeşitli platformlardan aldığı verileri bünyesinde barındıran ve ihtiyaç halinde anlamlı hale getiren bir saatin tasarlanması" oldu.