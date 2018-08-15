FİNANS

Dijital sağlık için fikir maratonu Yeditepe Üniversitesi'nde

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 10:56 | Son Güncelleme

Üniversitede gerçekleştirilen "Dijital Sağlıkta Ideathon 2018" etkinliğine katılan takımlar, gün boyunca tasarım odaklı düşünme metotları ve mentor destekleri ile fikir geliştirme çalışmaları yaptı

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi, sağlık sektöründe ideal çözümler için düzenlenen fikir maratonu "Dijital Sağlıkta Ideathon 2018"e ev sahipliği yaptı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, İdeathon, sermaye ve sektör bilgisi henüz iş fikri bulmak ve geliştirmek aşamasında olan girişimciler için Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (YUTTO) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı iş birliğiyle organize edildi.

Üniversite rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ve genel sekreteri Dr. Mücahit Şişlioğlu'nun da ziyaret ettiği Ideathon'da, takımlar gün boyunca tasarım odaklı düşünme metotları ve mentor destekleri ile fikir geliştirme çalışmaları yaptı.

Girişimcileri tasarım odaklı düşünerek ihtiyaçlar doğrultusunda çözüm üretmeye teşvik etmeyi ve girişimcilik kültürünü aşılamayı hedefleyen İdeathon’a, 50’si girişimci olmak üzere mentor, jüri üyeleri ve misafirler dahil 80 kişi katıldı.

YUTTO Müdürü Doç. Dr. Serkan Topaloğlu, Prof. Dr. Sinan Alçın, Sibel Soyak Eşder, Merthan Öztürk, Serdar Gökpınar'ın jüri üyeliğini yaptığı İdeathon’da, ilk olarak mentorler Merthan Öztürk, Doğan Taşkent, Emin Okutan, Prof. Dr. Ata Akın, Dr. Öğr. Üyesi İlker Köse ve Hasan Ürey sağlık teknolojileri ve tasarım odaklı düşünme ile ilgili sunumlar yaptı.

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- Gün boyu beyin fırtınası

İdeathon'da daha sonra, gruptakilerin daha önce birbirleriyle tanışmamış olmalarına dikkat edilerek 5'er kişilik takımlar oluşturuldu.

Gün boyunca tasarım odaklı düşünme metotları ve mentor destekleri ile fikir geliştirme çalışmaları yapan takımlar, günün sonunda jüri üyelerine üçer dakika geliştirdikleri fikirleri sundu.

İlk defa böyle bir etkinlikte yer aldıklarını ve tanımadıkları insanlarla ortak noktalarını bularak takım çalışması yapmanın çok keyifli olduğunu belirten katılımcılar, yeni arkadaşlar edindiklerini, değerli girişimci ve akademisyenlerle bir araya gelmenin onlar için iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

Jüri değerlendirmesi sonucu birinci takımın, her bir ekip üyesine 750 TL, ikinci takımın her bir ekip üyesine 500 TL ve üçüncü takımın her bir ekip üyesine 250 TL hediye çeki verildi.

Birinci olan takım, "Sağlıklı Saatler 4.0"ın konusu "Çeşitli platformlardan aldığı verileri bünyesinde barındıran ve ihtiyaç halinde anlamlı hale getiren bir saatin tasarlanması" oldu.

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