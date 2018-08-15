Dijital sağlık için fikir maratonu Yeditepe Üniversitesi'nde

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi, sağlık sektöründe ideal çözümler için düzenlenen fikir maratonu "Dijital Sağlıkta Ideathon 2018"e ev sahipliği yaptı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, İdeathon, sermaye ve sektör bilgisi henüz iş fikri bulmak ve geliştirmek aşamasında olan girişimciler için Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (YUTTO) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı iş birliğiyle organize edildi.

Üniversite rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ve genel sekreteri Dr. Mücahit Şişlioğlu'nun da ziyaret ettiği Ideathon'da, takımlar gün boyunca tasarım odaklı düşünme metotları ve mentor destekleri ile fikir geliştirme çalışmaları yaptı.

Girişimcileri tasarım odaklı düşünerek ihtiyaçlar doğrultusunda çözüm üretmeye teşvik etmeyi ve girişimcilik kültürünü aşılamayı hedefleyen İdeathon’a, 50’si girişimci olmak üzere mentor, jüri üyeleri ve misafirler dahil 80 kişi katıldı.

YUTTO Müdürü Doç. Dr. Serkan Topaloğlu, Prof. Dr. Sinan Alçın, Sibel Soyak Eşder, Merthan Öztürk, Serdar Gökpınar'ın jüri üyeliğini yaptığı İdeathon’da, ilk olarak mentorler Merthan Öztürk, Doğan Taşkent, Emin Okutan, Prof. Dr. Ata Akın, Dr. Öğr. Üyesi İlker Köse ve Hasan Ürey sağlık teknolojileri ve tasarım odaklı düşünme ile ilgili sunumlar yaptı.