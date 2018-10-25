Dijital Şehircilik Zirvesi

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, "Türk Telekom’un 'Yeni Nesil Şehirler' yaklaşımını tüm Türkiye’ye yaymak ve yarına hazır, dijitalleşmesini tamamlamış bir 2023 Türkiye’si için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.

Önal, söz konusu ihtiyaçları karşılamak amacıyla, yeni teknolojilerin şehircilik alanında kullanımı sonucunda kentsel alanların, dijitalleşen ‘akıllı şehirlere’ dönüştüğüne belirterek, "Akıllı şehirlerde havanın ve suyun izlenmesi, trafik yönetimi, kaynak ve altyapı yönetimi, felaket ve acil durum hizmetleri, toplu taşıma hizmetleri, insan kaynakları verimliliği, suç ve suçlu izleme ile katı atık yönetimi gibi alanlarda verimlilik artışı sağlanıyor. Tüm bu sistemler tek bir merkezden yönetiliyor ve çıkan problemler anında görüntülenip çözüm üretiliyor. Kamu kaynakları ile yapılması mümkün olmayan pek çok proje teknoloji şirketleri iş birliği ile pek çok şehirde aynı anda uygulamaya konulabiliyor." diye konuştu.

Türk Telekom'un hem altyapıya hem de üst yapıya uzun zamandır yatırım yaptığını, başta kamu ve yerel yönetimler olmak üzere özel sektörle çeşitli iş birlikleri geliştirerek yenilikçi ve özgün projeleri hayata geçirdiğini aktaran Önal şunları kaydetti:

"Akıllı şehirler projelerimizin ana vizyonu; bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak vatandaşlarımızın ve kamu otoritelerinin hayatını kalıcı şekilde kolaylaştırmak için uçtan uca çözümler geliştirmektir. Türk Telekom’un Karaman ile başlayan Akıllı şehir yolculuğu Kars ve Antalya ile devam etti. 2018’de bu üç şehrimizin yanına, Kırşehir ve Mersin’i de ekleyerek devam edeceğiz. Keşif ve çözüm oluşturma aşamasında olduğumuz ve çalışmalarımızın devam ettiği birçok farklı il ve ilçemiz var.