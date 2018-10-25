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Dijital Şehircilik Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 15:40 | Son Güncelleme

Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal: - "Türk Telekom’un 'Yeni Nesil Şehirler' yaklaşımını tüm Türkiye’ye yaymak ve yarına hazır, dijitalleşmesini tamamlamış bir 2023 Türkiye'si için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" - Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas: - "Şehircilik anlamında baktığımızda mega projeler, dünyada hem yatırımcıların hem de turistlerin ilgisini çekmeli. Örneğin Eyfel Kulesi zamanına göre mega bir proje sayılabilir"

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, "Türk Telekom’un 'Yeni Nesil Şehirler' yaklaşımını tüm Türkiye’ye yaymak ve yarına hazır, dijitalleşmesini tamamlamış bir 2023 Türkiye’si için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.

Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki Forbes ve Para dergileri ile Takvim Gazetesi ortaklığında düzenlenen Dijital Şehircilik Zirvesi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, zirvedeki konuşmasında, teknoloji çağı yaşanırken dünya nüfusunun da hızla arttığını belirterek, 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyarın, Türkiye nüfusunun ise 100 milyonun üzerine çıkmasının beklendiğini ifade etti.

Dünyada, nüfusu 10 milyonun üzerinde 29 şehir olduğunun altını çizen Önal, hızla kentleşen dünyada şehirlerin büyümesinin ekonomik büyümeyi tetiklemenin yanı sıra altyapı, ulaşım, enerji alanında yeni ihtiyaçları da beraberinde getirdiğini anlattı.

Önal, söz konusu ihtiyaçları karşılamak amacıyla, yeni teknolojilerin şehircilik alanında kullanımı sonucunda kentsel alanların, dijitalleşen ‘akıllı şehirlere’ dönüştüğüne belirterek, "Akıllı şehirlerde havanın ve suyun izlenmesi, trafik yönetimi, kaynak ve altyapı yönetimi, felaket ve acil durum hizmetleri, toplu taşıma hizmetleri, insan kaynakları verimliliği, suç ve suçlu izleme ile katı atık yönetimi gibi alanlarda verimlilik artışı sağlanıyor. Tüm bu sistemler tek bir merkezden yönetiliyor ve çıkan problemler anında görüntülenip çözüm üretiliyor. Kamu kaynakları ile yapılması mümkün olmayan pek çok proje teknoloji şirketleri iş birliği ile pek çok şehirde aynı anda uygulamaya konulabiliyor." diye konuştu.

Türk Telekom'un hem altyapıya hem de üst yapıya uzun zamandır yatırım yaptığını, başta kamu ve yerel yönetimler olmak üzere özel sektörle çeşitli iş birlikleri geliştirerek yenilikçi ve özgün projeleri hayata geçirdiğini aktaran Önal şunları kaydetti:

"Akıllı şehirler projelerimizin ana vizyonu; bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak vatandaşlarımızın ve kamu otoritelerinin hayatını kalıcı şekilde kolaylaştırmak için uçtan uca çözümler geliştirmektir. Türk Telekom’un Karaman ile başlayan Akıllı şehir yolculuğu Kars ve Antalya ile devam etti. 2018’de bu üç şehrimizin yanına, Kırşehir ve Mersin’i de ekleyerek devam edeceğiz. Keşif ve çözüm oluşturma aşamasında olduğumuz ve çalışmalarımızın devam ettiği birçok farklı il ve ilçemiz var.

Akıllı şehir çözümlerinin sağladığı katkıları göz önüne sermek adına, sektörü bir araya getirerek bilinçlendiren bu ve benzeri organizasyonlar büyük önem taşıyor. Bu maksatla Türk Telekom olarak Dijital Şehircilik Zirvesi'ne destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türk Telekom’un 'Yeni Nesil Şehirler' yaklaşımını tüm Türkiye’ye yaymak ve yarına hazır, dijitalleşmesini tamamlamış bir 2023 Türkiye’si için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

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- "Antalya'da 2 milyar dolarlık kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz"

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas da zirve kapsamında düzenlenen "Mega Projeler ve Kentler için Yaratacağı Katma Değer" başlıklı paneldeki konuşmasında, mega projelerin dünyadaki yatırımcıların ilgisini çekecek güçte olması gerektiğini söyledi.

Mega projelerin çoğunluğunun ulaşıma yönelik olduğunu bildiren Elmas, "Şehircilik anlamında baktığımızda mega projeler, dünyada hem yatırımcıların hem de turistlerin ilgisini çekmeli. Örneğin Eyfel Kulesi zamanına göre mega bir proje sayılabilir." dedi.

Elmas, kentsel dönüşümün 2012 yılında Türkiye gündemine girdiğini anımsatarak, bu kapsamda Antalya'da 1 milyon 300 bin metrekarelik bir alanda, 3 bin 365 hak sahibinin olduğu bir kentsel dönüşüm projesini yürüttüklerini anlattı.

Yürüttükleri projenin Türkiye ölçeğinde çok önemli bir proje olduğunu belirten Elmas, projede yeni bir şehir vizyonu ortaya koyduklarını ifade etti.

Elmas, "Antalya'daki proje, yaklaşık 2 milyar dolarlık bir kentsel dönüşüm projesi. Bunun şu an yüzde 20'sini tamamladık. Bunun yüzde 25'ini yabancılara satarak, satıştan elde edilen geliri ülkemize kazandıracağız." dedi.

Mega projelerde kamu görevlileri ve özel sektördeki girişimcilerin iç içe çalıştığını bildiren Elmas, bu tür projelerde uzman ekiplerin çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın ise son dönemde insanların hayatı kolaylaştırıcı inşaat projelerine ilgisinin arttığına dikkati çekerek, gerçekleştirdikleri konut ve şehir hastanesi projelerinde akıllı mobil uygulamalarını kullandıklarını aktardı.

Yaşam konforunu artırmanın yüklenici inşaat firmalarının elinde olduğuna dikkati çeken Akın, kendilerinin de müşterilerinin konforunu artırıcı projelere odaklandıklarını sözlerine ekledi.

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