İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Biz 5G'de dalgayı yakaladık. Bu dalgayı arkamıza alarak, dünyada en yüksek oranda yerli ve milli imkanları kullanarak 5G'ye geçen ülkelerden biri olacağız." dedi. Sayan, Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Dijital Şehircilik Zirvesi'nin özel oturumunda, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ve Para Dergisi Yazarı Musa Savaş'ın sorularını yanıtladı. Nesnelerin akıllanması kavramına ilişkin soru üzerine Sayan, nesnelerin akıllanmasının, cihazların bilgi üretmeleri, birbirleriyle paylaşmaları ve bağlantılı olmaları anlamına geldiğini söyledi. Sayan, kişisel verilerin korunmasına ilişkin soruya, "Eğer bir uygulama ücretsizse, uygulamanın ücreti siz ve sizin bilgileriniz oluyor. Facebook özellikle sizi, sizden daha iyi tanıyabiliyor. Biz, kullanıcılara ücretsiz uygulamaları kullanırken iki kere düşünmeleri tavsiye ediyoruz. Bu noktada dataların Türkiye'de kalmasını çok önemsiyoruz. Datalarınıza sahip çıkmadığınız müddetçe, bağımsızlığınızı korumanız mümkün değil." yanıtını verdi.

Kişisel verilerin korunması ile ilgili maddelerin Anayasa'ya konulduğunu anımsatan Sayan, kişisel verilerin korunmasına ilişkin bir standardın konulmasının zorunluluk olduğunu aktardı. Siber güvenliğe de değinen Sayan, bilginin bir güç haline geldiğini vurgulayarak, "GSM şirketleri olmak üzere kontrolsüz şekilde veri merkezleri kuruluyor. Biz bunların ilişkin standartları koyuyoruz. Bulut servisleri önümüzdeki dönemde daha da önemli olacak. Bütün büyük şirketlerimiz, çeşitli bilgilerini bizde olmayan bulut servislerine taşıyor. Bu bilgiler ülkemizde kalmalı." diye konuştu. \ - "5G'de dalgayı yakaladık" Ömer Fatih Sayan, 5G çalışmaları kapsamında Ankara'da üniversitelerle birlikte açık test sahası kurduklarını belirterek, "Üniversitelerimizle birlikte 5G İstanbul Vadisi'nin açılışını yakında yapacağız." ifadesini kullandı. Teknolojiye ilk olarak geçmenin değil, teknolojiyi iyi kullanmanın ve teknolojide dalgayı yakalamanın önemli olduğunun altını çizen Sayan, "Biz 5G'de dalgayı yakaladık. Bu dalgayı arkamıza alarak, dünyada en yüksek oranda yerli ve milli imkanları kullanarak 5G'ye geçen ülkelerden biri olacağız." dedi.

\ - "İstanbul Yeni Havalimanı akıllı olacak" Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, 2023 hedefleri kapsamında her eve fiber altyapının ulaştırılmasının amaçlandığını söyledi. İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim'de açılacağını anımsatan Sayan, "Yeni Havalimanı birçok noktada akıllı olacak. Yeni Havalimanı'nda iletişim noktasında ortak bir altyapı kurulmuş durumda. Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell iş birliğine girdiler. Yeni Havalimanı'nda cep telefonu, siber altyapı hepsi ortak bir altyapıda kullanılacak. Bu tüm Türkiye için çok iyi bir model oluşturacak." şeklinde konuştu. \ - "Hedefimiz, akıllı şehir uygulamalarının Türkiye geneline yayılması" Türk Telekom Stratejik ve Büyük Müşteriler Satış Direktörü Ahmet Çalık da zirve kapsamında düzenlenen "Ulaştırma, Mobilite ve Altyapıda Yeni Paradigmalar" başlıklı paneldeki konuşmasında, dijitalleşme ile birlikte özellikle yapay zeka, büyük veri, bulut bilişim, siber güvenlik gibi teknolojilerin öne çıktığını belirterek, gelecekte akıllı şehirlerde birçok cihazın birbiriyle iletişim halinde olacağını anlattı.