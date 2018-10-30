Dijital teknoloji danışmanı Wask.co'ya 1.2 milyon liralık değerleme ile yatırım

İSTANBUL, (DHA) - DİJİTAL danışmanlık hizmeti sunan Wask.co, Tarvenn’den 1.2 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından kurulan 'Incubation İstanbul' çatısı altındaki girişimlerden biri olan ve dijital teknoloji danışmanı kiralama hizmeti sunan Wask.co, yerli sermaye ile kurulmuş uluslararası alanda faaliyet gösteren yatırım ve danışmanlık firması Tarvenn’den 1.2 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Bireylerin ve özellikle KOBİ’lerin dijitalleşen dünyada ihtiyaçlarının arttığını fakat doğru bilgiye ulaşamadıkları için para ve zaman kaybettiklerini belirten Wask.co kurucusu Ercan Pilcioğlu, "Wask.co sayesinde kişiler ve özellikle küçük ve orta düzey işletmeler dijital ihtiyaçları için doğru bilgilere ulaşabiliyor. Böylece daha az bütçe ve zaman harcayarak ihtiyaçlarını giderebiliyor. Şimdiye kadar sistem üzerinden yüzlerce bireysel müşteriye ve onlarca firmaya hizmet verdik. Amacımız; günümüzün büyük ve karmaşık dijital dünyasında kurumsal firmaların ciddi ekonomik tasarruflar yapmalarını sağlamak ve bireysel kullanıcıların dijital dünyada kaybolarak boşa zaman harcamasını engellemek. Aynı zamanda dijital dünyada var olan tüm kullanıcıların her zaman ve her yerden ulaşabilecekleri onlarca dijital danışmana sahip olmalarını sağlamak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Tarvenn’den aldığımız yatırım ve stratejik destek ile daha da güçlenerek müşteri potansiyelimizi arttıracağız" dedi.