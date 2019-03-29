“Dijital Teknoloji Geliştiriciler” için SAS’tan ücretsiz online sertifika programı

İstanbul, 29 Mart (DHA) - Gelişmiş analitik ve yapay zekada dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinden SAS, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ile birlikte “Dijital Teknoloji Geliştiriciler” projesi kapsamında geleceğin meslekleri arasında yer alan veri analitiği uzmanı yetiştirmek amacıyla, “SAS® Yazılımı Sertifikalı Genç Profesyoneller” isimli bir online sertifika programı oluşturdu.

Söz konusu online sertifika programı, Türkiye’nin dijitalleşme sürecinde öne çıkmasını sağlayacak yetişmiş insan gücü açığının kapatılmasında önemli bir rol oynaması beklenen “Dijital Teknoloji Geliştiriciler” projesinin önemli bir ayağı olarak görülüyor.

Sertifika programının yüzlerce gencin veri analitiği alanında uzmanlaşarak, yeni bir kariyer fırsatı yakalamasını sağlamasına yol açması beklenirken, SAS yazılımlarını kullanmayı öğrenecek ve SAS sertifikası alacak olan gençler, veri analitiği uzmanı olarak SAS profesyoneli arayan şirketlerde çalışma fırsatı yakalayacak.

Sertifika eğitiminin online olması zaman ve mekan sınırını ortadan kaldırarak, bireylerin kendi programını oluşturmasına izin veriyor.

Online kayıt olduktan sonra SAS’ın akademik amaçlı programını indirecek olan öğrenciler e-öğrenme sınıflarında gerekli bilgileri edinecek, çevrimiçi web seminerlerinde ise; SAS uzmanlarına akıllarına takılan soruları sorabilecek, güncel bilgileri, ipuçlarını edinecek ve altın değerinde tavsiyeler kazanacaklar.

Programın tüm aşamalarını tamamladıktan sonra sertifika sınavına girecek olan öğrenciler, sınavı başarıyla geçmeleri durumunda sertifika almaya hak kazanacaklar. (Fotoğraflı)

