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"Dijital turizme hazırlanmalıyız"

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 16:37 | Son Güncelleme

ATSO Başkanı Davut Çetin: - "Turizmde akıllı destinasyon stratejisi, yapay zeka ile küresel tanıtım, akıllı kart ve mobil uygulamalar ile dijital turizme hazırlanmalıyız"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Turizmde akıllı destinasyon stratejisi, yapay zeka ile küresel tanıtım, akıllı kart ve mobil uygulamalar ile dijital turizme hazırlanmalıyız." dedi.

Çetin, bir otelde düzenlenen ATSO'nun ekim ayı meclis toplantısında, ATSO İnovasyon Merkezi çalışmalarına ilişkin, merkez için 1 milyon liraya yakın bir yatırım yapacaklarını, elektrik-elektronik, mekanik, yazılım ve tasarım merkezi olmasını hedeflediklerini söyledi.

Dijital dönemin yaşandığını ve dijital uygulamaların kentte tarımdan, turizme her sektöre sokulması gerektiğini ifade eden Çetin, şöyle konuştu:

"En önemli önerimiz Antalya Dijital Veri Yönetim Merkezi kurulmasıdır. Turizmde akıllı destinasyon stratejisi, yapay zeka ile küresel tanıtım, akıllı kart ve mobil uygulamalar ile dijital turizme hazırlanmalıyız. Tarımda akıllı seracılık, akıllı örgütlenme modelleri, dijital tarım birimiyle büyük veri analizi altyapısını kurmalıyız. Ticarette dijital cadde, akıllı alışveriş kartı, akıllı kiosklar gibi projelere başlamalıyız. Teknoloji sektörlerinde kümelenme modellerine geçmeliyiz. Antalya bilişim ve tasarım gibi yüksek katma değer alanlarına yönelmelidir. Akıllı kent teknolojilerini, akıllı ve yeşil ekonomiyi desteklemek için kullanmalıyız. 2023'te Antalya toplu taşıma sistemi değişmiş olmalı, metro ağı yapılmalıdır. Antalya'nın yeşil alan hedefleri revize edilmelidir. Antalya'nın karbon emisyon azaltımı, akıllı ve yeşil bina hedefleri olmalıdır. Oda olarak bizim de üyemize öncülük etmemiz, yol göstermemiz hatta dijital dönüşümde desteklememiz gerekiyor."

- Makam odası yenilenmesi tartışmalara neden oldu

Bu arada ATSO Başkanlık odasında yapılan tadilat ve yenileme, meclis toplantısında tartışmalara neden oldu. Eylül ayı bütçesinin onaya sunulmasının ardından söz isteyen bazı ATSO Meclis üyeleri, ATSO Başkanı'nın makam odasının yenilenmesini bu dönemde doğru bulmadıklarını ifade etti. Bazı üyeler ise makam odasının yenilenmesinde yanlış bir şey olmadığını, eleştirilerin ATSO'yu ve ATSO Başkanı'nı yıpratmak amaçlı yapıldığını kaydetti.

ATSO Meclis Üyesi Ahmet Kasapoğlu, "Başkan odası için 300 bin liraya yakın harcama yapılması beni vicdanen rahatsız etmiştir. Gelin bütçeyi bugün onaylamayalım, bu parayı biz kendi aramızda toplayalım." dedi.

ATSO Başkanı Davut Çetin de ATSO'nun 136 yıllık kurumsal bir oda olduğunu, nereye ne harcama yapması gerektiğini de herkesten daha iyi bildiğini söyledi.

Makam odasının ATSO'nun kurumsal yapısına yakışmayan bir oda olduğunu ifade eden Çetin, "Sorumluluğumuzun ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu odayı ben kendime yaptırmadım, ATSO'nundur. Giderken de götürmeyeceğim. ATSO Türkiye'de en çok heyetin geldiği, en çok yabancı konuğun ağırlandığı odadır. Burada bir şey yapılıyorsa gerçekten ihtiyaç olduğu için yapılıyor. Sadece bozulmuş deriler değiştirildi. Toplam masraf da 218 bin liradır." açıklamasında bulundu.

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antalya ATSO Başkanı Davut Çetin ATSO Ekim ayı meclis toplantısı

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