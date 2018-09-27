Dijital Zeka için küresel iş birliği

İSTANBUL (AA) - Turkcell tarafından Türkiye'ye kazandırılan "DQ Dijital Zeka" dijital okuryazarlık ve yetenekler konusunda dünya standardı olarak belirlendi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, çocukları dijital dünyaya daha iyi hazırlamak, siber risklere karşı bilinçlendirmek ve onların teknolojinin sunduğu fırsatlardan faydalanmalarını sağlamak için geliştirilen Dijital Zeka küresel eğitim standardı olarak belirlendi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Elektronik ve Elektrik Mühendisleri Birliği (IEEE) ile DQ Enstitüsü, dünya genelinde DQ’nun dijital okuryazarlık konusunda temel alınması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını hedefleyen bir ortaklığa imza attı.

Çalışmayla ilgili New York’ta Dünya Ekonomik Forumu (WEF) desteğiyle düzenlenen toplantıda OECD Genel Sekreter Danışmanı Gabriela I. Ramos Patino, IEEE Teknoloji Politikası ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Karen McCabe, DQ Institute Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Yuhyun Park ve WEF IT ile Elektronik Endüstrileri Yöneticisi Eric White bir araya gelerek DQ küresel işbirliğine resmiyet kazandırdı.