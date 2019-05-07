FİNANS

"Dijitalleşen şirketler rekabette bir adım önde oluyor"

FİNANS HABERLERİ  | 07.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin: - "Şirketlerin dijitalleşmeyi ana odaklarına almaları, şirketlerini dijital bir şirkete dönüştürmeleri önümüzdeki dönemde rekabetçi ortamda fark yaratır" - "Dijitalleşen KOBİ'ler gelecekte rekabette bir adım önde oluyor. Dijitalleşme, firmalara çok farklı alanlarda katkı sağlayabiliyor. Bunlardan biri tasarruf, biri verimlilik artışı, diğeri de herhangi bir fırsatı kaçırmamak"

BALIKESİR (AA) - İLKAN TOPRAK - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, dijitalleşmeyi ana odaklarına alan şirketlerin veya KOBİ'lerin rekabete bir adım önde olduklarını söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijitalleşmenin KOBİ'lere tasarruf, verimlilik artışı gibi çok farklı alanlarda katkılar sunduğunu söyledi.

Vodafone Türkiye olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile dijital endeks konusunda çalışma yaptıklarını ifade eden Şahin, "KOBİ'ler, Türkiye'nin can damarı. KOBİ'lerin teknolojik olarak kendilerini dijitalleştirmeleri aslında önümüzdeki dönem rekabette bir adım önde olmalarını, büyümelerini sağlamalarını ve global rekabette ayrışmalarını ortaya çıkaracaktır." dedi.

Şahin, bu alanda Vodafone Türkiye olarak büyük bir yatırım yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"TOBB ile dijital skor konusunda bir çalışma yaptık. Türkiye'nin dijital skorunu ölçüyoruz. Bu alanda bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla 16 puanlık bir yükselmeye imza attık. Amacımız 20 puanlı bir yükselmeye imza atmak. Dolayısıyla bu alanda il il gezerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şirketlerin dijital skorla dijitalleşmelerini görmelerini ve nelere yatırım yapacaklar, işlerini nasıl büyütebilirler, dijitalleşme onlara neler sağlayabilir? Bunu görmelerini hedefliyoruz."

- Dijitalleşme rekabette fark yaratır

"Dijitalleşen KOBİ'ler gelecekte rekabette bir adım önde oluyor" diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme firmalara çok farklı alanlarda katkı sağlayabiliyor. Bunlardan biri tasarruf, biri verimlilik artışı, diğeri de herhangi bir fırsatı kaçırmamak. Bu fırsat müşteri fırsatı ya da yeni teknoloji fırsatı olabilir. Dolayısıyla şirketlerin dijitalleşmeyi ana odaklarına alması şirketlerini dijital bir şirkete dönüştürmeleri önümüzdeki dönemde rekabetçi ortamda fark yaratır. Her KOBİ kendi iş alanında dijitalleşmeyi kullanabilir. Biz şirketleri daha fazla öğrenmeye ve dijital skorlarını öğrenmeye davet ediyoruz ki kendileri de iş alanlarında fark yaratabilsinler."

Yaptıkları çalışmalardan bir örnek veren Şahin, "Yaptığımız çalışmalardan birinde börek ve poğaça üreten firmaya çözüm önerisi sunduk. Börek üreten kadınlar her bir tepsiyi kaldırıp tepsi sırasına dizmek zorundalar. Bir veya daha fazla çalışanı işe alıp o tepsileri onlara dizdirip üretimlerini yüzde 20 artırdılar. Bu çok net bir firmanın karlılığına, gelirine etki eden bir çözüm oldu." dedi.

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