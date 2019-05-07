"Dijitalleşen şirketler rekabette bir adım önde oluyor"

BALIKESİR (AA) - İLKAN TOPRAK - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, dijitalleşmeyi ana odaklarına alan şirketlerin veya KOBİ'lerin rekabete bir adım önde olduklarını söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijitalleşmenin KOBİ'lere tasarruf, verimlilik artışı gibi çok farklı alanlarda katkılar sunduğunu söyledi.

Vodafone Türkiye olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile dijital endeks konusunda çalışma yaptıklarını ifade eden Şahin, "KOBİ'ler, Türkiye'nin can damarı. KOBİ'lerin teknolojik olarak kendilerini dijitalleştirmeleri aslında önümüzdeki dönem rekabette bir adım önde olmalarını, büyümelerini sağlamalarını ve global rekabette ayrışmalarını ortaya çıkaracaktır." dedi.

Şahin, bu alanda Vodafone Türkiye olarak büyük bir yatırım yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"TOBB ile dijital skor konusunda bir çalışma yaptık. Türkiye'nin dijital skorunu ölçüyoruz. Bu alanda bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla 16 puanlık bir yükselmeye imza attık. Amacımız 20 puanlı bir yükselmeye imza atmak. Dolayısıyla bu alanda il il gezerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şirketlerin dijital skorla dijitalleşmelerini görmelerini ve nelere yatırım yapacaklar, işlerini nasıl büyütebilirler, dijitalleşme onlara neler sağlayabilir? Bunu görmelerini hedefliyoruz."