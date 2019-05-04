Dijitalleşme çağrısına bin 742 KOBİ'den proje başvurusu

BALIKESİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ-Gel Destek Programı kapsamında imalat sanayinde dijitalleşme çağrısı başvurularının 2 Mayıs'ta sona erdiğini belirterek, "Bin 742 proje başvurusuyla aslında beklentilerimizin üzerinde bir rakamla karşılaşmış olduk. Bu durum, dijitalleşmeye ilişkin farkındalığı göstermesi açısından oldukça sevindirici." dedi.

Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Vodafone iş birliğinde Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliğinde yaptığı konuşmada, TÜBİTAK'ın Ar-Ge ve yenilik destekleri kapsamında 12 senede bilişim sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lere 6 milyar liraya yakın destek vererek, 5 binin üzerinde projeyi teşvik ettiğini söyledi.

Firmaların dijital dönüşümüne hizmet eden kritik teknolojileri, açtıkları çağrılarla desteklediklerini vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"Bu amaçla TÜBİTAK 137 hedef odaklı çağrı açtı. En fazla desteklediğimiz ilk 5 alan; sensörler, haberleşme sistemleri, yapay zeka, robotik ve veri yapıları oldu. İnşallah TÜBİTAK önümüzdeki dönemde tedarikçi firmaların yetkinliklerinin geliştirilmesi ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla hedef odaklı çağrılarına devam edecek. Bu kapsamda otonom robotlar, kablosuz veri ağları, yapay zeka temelli robotlar, akıllı şehir sistemlerine yönelik nesnelerin interneti uygulamaları, siber fiziksel sistemlerin modelleme ve simülasyonu, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları ve giyilebilir teknolojiler başlıklarında yeni çağrılara çıkmayı planlıyoruz."