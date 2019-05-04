FİNANS

Dijitalleşme çağrısına bin 742 KOBİ'den proje başvurusu

FİNANS HABERLERİ  | 04.05.2019 14:33 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: (2) - "(KOBİ-Gel Destek Programı) Çağrıyı 2 Mayıs'ta kapattık. Bin 742 proje başvurusuyla aslında beklentilerimizin üzerinde bir rakamla karşılaşmış olduk. Bu durum, dijitalleşmeye ilişkin farkındalığı göstermesi açısından oldukça sevindirici" - "Başvuruların yüzde 13'ü akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lere, yüzde 87'si bu teknolojileri kullanmak isteyen KOBİ'lere ait. Bu sonuç bizim için anlamlı çünkü yüzde 13'lük başvuru 'teknoloji geliştirme' konusunda olduğu için aslında teknoloji geliştirici KOBİ'lere daha fazla odaklanmamız gerektiği sonucunu buradan anlamış oluyoruz" - "TÜBİTAK önümüzdeki dönemde tedarikçi firmaların yetkinliklerinin geliştirilmesi ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla hedef odaklı çağrılarına devam edecek"

BALIKESİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ-Gel Destek Programı kapsamında imalat sanayinde dijitalleşme çağrısı başvurularının 2 Mayıs'ta sona erdiğini belirterek, "Bin 742 proje başvurusuyla aslında beklentilerimizin üzerinde bir rakamla karşılaşmış olduk. Bu durum, dijitalleşmeye ilişkin farkındalığı göstermesi açısından oldukça sevindirici." dedi.

Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Vodafone iş birliğinde Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliğinde yaptığı konuşmada, TÜBİTAK'ın Ar-Ge ve yenilik destekleri kapsamında 12 senede bilişim sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lere 6 milyar liraya yakın destek vererek, 5 binin üzerinde projeyi teşvik ettiğini söyledi.

Firmaların dijital dönüşümüne hizmet eden kritik teknolojileri, açtıkları çağrılarla desteklediklerini vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"Bu amaçla TÜBİTAK 137 hedef odaklı çağrı açtı. En fazla desteklediğimiz ilk 5 alan; sensörler, haberleşme sistemleri, yapay zeka, robotik ve veri yapıları oldu. İnşallah TÜBİTAK önümüzdeki dönemde tedarikçi firmaların yetkinliklerinin geliştirilmesi ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla hedef odaklı çağrılarına devam edecek. Bu kapsamda otonom robotlar, kablosuz veri ağları, yapay zeka temelli robotlar, akıllı şehir sistemlerine yönelik nesnelerin interneti uygulamaları, siber fiziksel sistemlerin modelleme ve simülasyonu, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları ve giyilebilir teknolojiler başlıklarında yeni çağrılara çıkmayı planlıyoruz."

Bakan Varank, KOSGEB'in, KOBİ'lerin dijital dönüşümlerini teşvik etmek için Teknoyatırım, Stratejik Ürün, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama, KOBİ-Gel, Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programlarını sürdürmeye devam ettiğini anlattı.

Bu programlarla, KOBİ'lerin dijital dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapı yatırımlarını ve Ar-Ge faaliyetlerini desteklediklerini kaydeden Varank, "Yine KOBİ'lerimize dijital dönüşümde ihtiyaç duyabilecekleri personel, makine-teçhizat, yazılım, eğitim, danışmanlık, hizmet alımı ve belgelendirme gibi giderleri için destekler sunuyoruz." ifadesini kullandı.

- "Başvuruların yüzde 13'ü akıllı dijital teknolojileri geliştirilen KOBİ'lere ait"

Varank, 4 Mart'ta KOBİ-Gel kapsamında imalat sanayinde dijitalleşme çağrısına çıktıklarını hatırlattı.

Çağrının hem dijital teknolojileri geliştiren hem de üretimini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'lere yönelik yapıldığına dikkati çeken Varank, şu bilgileri paylaştı:

"Destek miktarı 300 bin lirası hibe olmak üzere, işletme başına 1 milyon liraya kadar çıkıyordu. Çağrıyı açtığımızda açık kaynak kodlu yazılımları içeren proje başvurularına öncelik vereceğimizi de belirtmiştik. Çağrıyı 2 Mayıs'ta kapattık. Bin 742 proje başvurusuyla aslında beklentilerimizin üzerinde bir rakamla karşılaşmış olduk. Bu durum, dijitalleşmeye ilişkin farkındalığı göstermesi açısından oldukça sevindirici. Başvuruların yüzde 13'ü akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lere, yüzde 87'si bu teknolojileri kullanmak isteyen KOBİ'lere ait. Bu sonuç bizim için anlamlı çünkü yüzde 13'lük başvuru 'teknoloji geliştirme' konusunda olduğu için aslında teknoloji geliştirici KOBİ'lere daha fazla odaklanmamız gerektiği sonucunu buradan anlamış oluyoruz. Önümüzdeki süreçte proje dokümanları detaylı bir şekilde değerlendirilecek. Kazananları inşallah ağustos ayında ilan etmeyi planlıyoruz."

Varank, bu süreci iyi bir maraton koşucusu olmaya benzettiğini aktardı. Yüksek konsantrasyon, adanmışlık, düzenli antrenman, güçlü bir fiziki ve ruhsal altyapıyla bitirilemeyecek maraton olmadığını söyleyen Varank, "İşte biz de Türk sanayisinin geleceğin dünyasında var olabilmesi için ihtiyaç duyduğu dijital dönüşümü gerçekleştirmek adına bütün hamle ve reformları kararlılıkla hayata geçireceğiz. Bu süreç boyunca da TOBB'la ve diğer iş dünyası kuruluşlarıyla birlikte hareket etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Teknoloji Buluşmaları balikesir Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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