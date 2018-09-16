FİNANS

"Dijitalleşme süreçlerine adapte olmazsanız kaybedersiniz"

FİNANS HABERLERİ  | 16.09.2018 12:29 | Son Güncelleme

Dünya Otomotiv Konferansı Direktörü Ersin Kara: - "En büyük dediğimiz otomotiv ana üreticileri, şu an sürekli küçük firmalardan alım yapıyor. Dijitalleşme süreçlerine adapte olmazsanız kaybedersiniz" - "Önümüzdeki 10 yılda otomotiv sektöründeki yeni teknolojilerin yüzde 90'ı ana üreticilerden değil girişimcilerden gelecek" - "(4-5 Ekim'de düzenlenecek 5. Dünya Otomotiv Konferansı) Otomotiv sektöründe yaşanan son gelişmeler İstanbul'dan tüm dünyaya duyurulacak"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Dünya Otomotiv Konferansı Direktörü Ersin Kara, otomotiv ana üreticilerinin sürekli küçük firmalardan alım yaptığına dikkati çekerek, "Dijitalleşme süreçlerine adapte olmazsanız kaybedersiniz." dedi.

Merkezi Londra'da bulunan Worldwide Partnerships firması tarafından bu yıl 4-5 Ekim'de İstanbul'da 5. kez düzenlenecek Dünya Otomotiv Konferansı öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kara, önümüzdeki 10 yılda otomotiv sektöründeki yeni teknolojilerin yüzde 90'ının ana üreticilerden değil girişimcilerden geleceğini söyledi.

Otomotiv ana üreticilerinin sürekli küçük firmalardan alım yaptığını belirten Kara, "Dijitalleşme süreçlerine adapte olmazsanız kaybedersiniz. Bizim Türkiye olarak güçlü olduğumuz yer tedarik tarafı, dijitalleşme ile birlikte yeni yetiler ve beceriler gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Kara, inovasyonun ve dönüşümün de sonucu olarak global otomotiv pazarının 2019 yılında 100 milyon araç sınırını aşmasının beklendiğini belirtti.

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- "Sektörde yaşanan son gelişmeler İstanbul'dan tüm dünyaya duyurulacak"

Kara, Londra'da gittiği Polonya ile ilgili konferansta bir konuşmacının, Türkiye'deki sektörün yatırım potansiyelinden bahsetmesi üzerine otomotiv konferansı fikrinin ortaya çıktığını söyledi.

Otomotiv sektörünün temsilcilerinin, bu yıl 5.'si düzenlenecek Dünya Otomotiv Konferansı'nda bir araya geleceğini bildiren Kara, sektör temsilcilerinin otomobillerin nasıl üretileceğini anlatacağını belirtti.

Kara, "Konferansın ana amacı, yurt dışındaki farklı sektörlerden teknoloji, lojistik ve tedarik zinciri firmalarının yöneticilerini buradaki tedarikçilerle bir araya getirmek. O yüzden konferans sadece otomotiv sektörünü değil, aynı zamanda otomotiv ve çevresindeki sektörleri de bir araya getirecek." şeklinde konuştu.

Konferansta Almanya, İtalya, İngiltere, Japonya, İspanya ve İran başta olmak üzere 40'ın üzerinde ülkeden 800 katılımcı ve 80'in üzerinde konuşmacının yer alacağını belirten Kara, "Otomotiv sektöründe yaşanan son gelişmeler İstanbul'dan tüm dünyaya duyurulacak. Gelecek yıllarda tüketicilere sunulacak yenilikler, üretim tekniklerindeki değişimlerle belirlenecek yeni üretim rotaları İstanbul'da konuşulacak." dedi.

Kara, otonom araçlar, robotik ve yapay zekanın hakim olduğu üretim modelleri, temiz enerjiyle çalışan araçlarda gelinen son nokta gibi sadece otomotiv sektörünün değil tüketicinin de yakından ilgilendiği konularda son gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

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- "Sektöre yön veren ana üretici ve tedarikçi firmalar bir araya gelecek"

Dünya Otomotiv Konferansı Direktörü Kara, konferansın katılımcılarıyla ilgili olarak "Aisin, Anadolu Isuzu, Autoliv, BASF, BMC, BNP Paribas, Borcelik, Borusan Lojistik, BP, Brisa Bridgestone, CMS, Continental, Daimler, EY, Facebook, Farplas, Garanti, Google, Groupe Renault, Hattat Holding, Hyundai, Karsan, Magna, MAN, Maxion Wheels, NIO, Otokar, Ricardo, Siemens, Temsa, Tofas Fiat, VMware, Volkswagen AG gibi dünya devi markaların katılımıyla gerçekleşecek konferansta, bu markalarının yanı sıra sektöre yön veren ana üretici ve tedarikçi firmalar, kamu kuruluşları ve STK’lar bir araya gelecek." bilgilerini verdi.

Kara, konferansta, Üretimin Geleceği, Türkiye'nin Ulusal Otomobil Projesi, Dijitalleşme, Endüstri 4.0, Akıllı Tedarik Zinciri ve Lojistik, Elektrikli Araçlar, Mobilite ve Akıllı Şehirler ile sektöre damgasını vuracak yeni gelişmeler ve iş modellerinin tartışılacağını kaydetti.

Ersin Kara, konferansta konuşmacı olarak yer alacak isimler ve sponsor firmalara ilişkin olarak da şu bilgileri verdi:

"Japon NTT DOCOMO Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Takehiro Nakamura, İtalya Maserati Endüstri 4.0 Yöneticisi Francesco Alfieri, Almanya Valeo Brand Üst Yönetici (CEO) Moritz Von Grotthuss ve BMW Grup firması Alphabet'in Yeni Pazarlar Direktörü Rüdiger Ebel, Mercedes Benz Türk CIO'su Gökçe Bezmez, Garanti Bankası Tüketici Finansmanı Direktörü Demet Yavuz, Iran Mammut Khodro Volkswagen Direktörü Nader V. Aghaei, Getaway Kurucusu Edgar Scholler gibi isimler sektördeki en son gelişmeler hakkında bilgiler verecek.

Sektörün öncülerinden Mercedes Benz Türk ve Garanti Bankası'nın Platinum Sponsor olarak yer aldığı zirvede, Icron, Omron, Universal Robotics, Borusan Lojistik gibi lider firmalar da farklı kategorilerde sponsor olarak yer alacak."

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