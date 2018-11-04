DİKAD'dan Diyarbakırlı kadınlara istihdam desteği

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Reyhan Aktar, "Diyarbakır'da bir Tekstil Organize İhtisas Bölgesi kuruluyor. 8-10 bin kişinin burada istihdam edilmesi bekleniyor. Bu potansiyeli dolduracak olanlar da büyük oranda kadınlar olacak. Bu çerçevede DİKAD olarak bir Meslek Eğitim Atölyesi kuracağız, protokolünü imzaladık." dedi. Bu sene ilki Diyarbakır'da gerçekleştirilen "1. Ekonomi Kadın Zirvesi" kapsamında gazetecilerle bir araya gelen DİKAD Başkanı Aktar, bölgede kadının iş hayatına katılımı ve dernek bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Derneğin yanı sıra bir restaurant zincirinin Diyarbakır'da Franchise'ını yürüten Reyhan Aktar, devraldıklarında bir kadın çalışanı bulunan işletmede şu an çalışanların yarısının kadın olduğunu aktardı. Aktar, dezavantajlı kadınların istihdamına verdikleri öneme işaret ederek, dernek bünyesinde de bu anlamda çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Çoğu zaman Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden bu konuda destek aldıklarını da belirten Aktar, "Çalışmak isteyen dezavantajlı kadınları bize yönlendiriyorlar. Tabii ki bu her zaman kolay olmuyor. Ama biz çalışmak isteyen kadınlara her zaman elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Reyhan Aktar, iş hayatında kazanılan paraların sosyal fayda sağlaması gerektiğini dile getirerek, bugün 70'in üzerinde üyesi bulunan DİKAD'da kadınların iş gücüne daha fazla katılımı için sorunları tespit edip, raporlar hazırlayarak çözüm önerileri sunduklarını, saha çalışmaları yürütüp, kadınlara yönelik meslek atölyeleri düzenleyerek girişimcilik ve e-ticaret eğitimleri verdiklerini anlattı. Bugüne kadar 380'i aşkın gence ve kadına ulaştıklarını bildiren Aktar, şu değerlendirmelerde bulundu: "Kadınların bölgede ekonomik hayatın içinde daha fazla yer alabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda bir büro elemanı yetiştirme programı düzenledik. 40 tane genç kızımız katıldı bu programa ve tamamına istihdam olanağı sağladık. Halen devam eden bir tekstil atölyemiz var. Bu atölyeye de 20 kişi katıldı ve bunların da en az yüzde 50'sine istihdam garantisi verdik. Şimdi Diyarbakır'da bir Tekstil Organize İhtisas Bölgesi kuruluyor. 8-10 bin kişinin burada istihdam edilmesi bekleniyor. Bu potansiyeli dolduracak olanlar da büyük oranda kadınlar olacak. Biz de DİKAD olarak bu konuda oluşturulan kurul ve komisyonların içerisindeyiz.

Bu kapsamda DİKAD olarak bir Meslek Eğitim Atölyesi kuracağız. Kayapınar Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı ile birlikte bu proje üzerinde çalışıyoruz ve hatta protokolünü de geçtiğimiz günlerde imzaladık. Bize 330 metrekarelik bir alan ayrıldı. Bu alanda kuracağımız Meslek Eğitim Atölyesi’nde girişimcilik eğitimleri verilecek, mutfak ve tekstil atölyesi olacak." Aktar, böylece iş dünyasının ihtiyacı olan kalifiye iş gücüne ve kadın istihdamının artırılmasına katkıda bulunacaklarına işaret ederek, sadece tekstil-konfeksiyon elemanı yetiştirmekle kalmayacaklarını, bu işin eğitimini alıp kendi markasını kurmak isteyenlere de önayak olmak istediklerini bildirdi. \ - "Bölgemizde 'başarılı kadın' demek, giydirilmiş zırhlardan kurtulmayı başarmış olmak demek" "Diyarbakır'da isteseniz de çok kadın istihdam edebilme şansınız yok maalesef. Çünkü kalifiye kadın iş gücü çok sınırlı." diyen Aktar, bölgede kadınların aktif olarak iş hayatında yer almadığının altını çizdi. Bölgede 'başarılı kadın' olmanın, 'giydirilmiş zırhlardan kurtulmayı başarmış olmak' anlamına geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ben aile şirketimizde çalışma hayatına başlamış olmama rağmen bir kadın olarak çok zorlandım. Çünkü erkekler, iş yerinde kadını, 'bir iş arkadaşı' olarak görmüyor. Zaman geçip de olduğunuz işte tecrübe kazansanız bile, 'kadın' kimliğiniz hep öylece bir yerde duruveriyor. O yüzden bizim buralarda 'başarılı kadın' demek aslında, feodal bakış açısı, kadının toplumdaki yeri, nerede görülmek istendiği gibi kendisine giydirilmiş o kat kat zırhlardan birer birer kurtulmayı başarmış olmak demek. Hedefimiz bölgede mümkün olduğunca çok kadının kendi ayakları üzerinde durabilmesi." \ - "Genç ve kadın nüfusu bakımından en avantajlı bölge bizimki" DİKAD'ın bölgedeki kadınların harekete geçmesi adına önemli olduğunun altını çizen Aktar, "Kadının 'ben de varım' diyebilmesi için, ekonominin içinde var olması, iş hayatına girdikten sonra da orada var olmayı sürdürebilmesi gerekir. Bunun ise önünde özelikle bizim bölgemizde pek çok engel var. İşte DİKAD ile biz, bölgede mümkün olduğunca çok kadının kendi ayakları üzerinde durabilmesini, vazgeçmemesini, hayallerinin peşinden gidebilmesini sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.