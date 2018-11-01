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DİKAD'ın, Ekonomi ve Kadın Zirvesi iş dünyasını Diyarbakır'da buluşturdu

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 14:26 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen, 'Ekonomi ve Kadın Zirvesi', iş dünyasını buluştururken, zirvede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Özel sektör yatırımlarının gelişmesi için, huzur ve güven ortamı olmazsa, olmaz bir koşuldur.

DİKAD'ın, Ekonomi ve Kadın Zirvesi iş dünyasını Diyarbakır'da buluşturdu

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen, 'Ekonomi ve Kadın Zirvesi', iş dünyasını buluştururken, zirvede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Özel sektör yatırımlarının gelişmesi için, huzur ve güven ortamı olmazsa, olmaz bir koşuldur. Bu huzuru ortamını bozanlar, sadece insanların hayatlarına zarar vermiyorlar, bir taraftan da ekonomiyi ve kalkınmayı baltalamış oluyorlar" dedi.
Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen, 'Ekonomi ve Kadın Zirvesi', İş, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirdi. Zirveye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski bakanlardan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan vekili Ali Eroğlu, DİKAD Yönetim kurulu Başkanı Reyhan Aktar, STK temsilcileri ile iş kadınları katıldı. Doğu Anadolu bölgesinde kadının istihdamının önündeki engeller ve kadının ekonomiye katılımının artırılmasında çözüm önerilerinin mercek altına alındığı zirve öncesi açılış konuşması yapan DİKAD Başkanı Reyhan Aktar, kadınların istihdama kazandırılması için yaptıkları çeşitli çalışmalara dikkat çekti.
'KADIN İSTİHDAMINDA BÖLGE TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINDA'
Birçok kadını eğitim programları ve sertifikalarla iş dünyasına kazandırdıklarını söyleyen Aktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Kadın istihdamı konusunda maalesef bölge olarak Türkiye ortalamasının çok altındayız. Türkiye'de kadın istihdamımız yüzde 32-33'ler düzeyindeyken, bölgemizde Diyarbakır ve Şanlıurfa ilimizde yüzde 22'yle karşı karşıyız. Bu rakamları incelerken kadın girişimciliği ve istihdamında en yüksek katkıyı sağlayan eğitim düzeyinin olduğunu görmekteyiz. Türkiye'de üniversite mezunu kadınlarımızın iş dünyasına katılım oranları yüzde 72'ler düzeyinde. Yine Diyarbakır -Urfa bölgesine geldiğimizde bu oran, yüzde 50'lileri bulmakta, dileğimiz yapmış olduğumuz araştırmalarda da karşımıza çıkan kadının iş dünyasına kazandırılması konusunda önünde en büyük olarak engel teşkil eden, kadının eğitime ulaşmasındaki sıkıntısı ve kadınlarımızın geleneksel aile yapısı sorununu yapıcı çözüm önerilerimizle aşacağımızı hedefliyoruz."
'DİYARBAKIR EĞER GERİDE KALDIYSA BUNUN SEBEBİ PKK'DIR'
Eski Bakan ve Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ise kadınların toplumun geleceğini şekillendiren, şifreleyen varlıklar olduğunu ifade ederek, "Biz Diyarbakır'ın genel anlamda iktisadi hayatının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için bir acenteye sahibiz. Birinci meselemiz, işsizlikle mücadeledir. Bunun yolu şudur, istihdamı arttırmaktır. Diyarbakır eğer geride kaldıysa sebebi şudur, komşu vilayetlerimizde örneğin Antep'te, Şanlıurfa, Malatya ile Diyarbakır'la son 16 yılda, bir fark olduysa bunun sebebini açık söylüyorum, PKK terör örgütüdür. Çünkü, burada gelişmenin ekonomik kalkınmanın olmasını istemiyorlar, istemediler. Barajları da sulama kanallarını da diğer sanayi tesislerini de sürekli engelledi. Ve yapılanlar onların engellerine, çabalarına rağmen gerçekleşenlerdir. Şimdi daha iyi durumdayız" diye konuştu.
'ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARININ GELİŞMESİ HUZUR VE GÜVEN ORTAMINA BAĞLI'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, huzur ortamının çok önemli olduğunu vurguladı. Yılmaz, özel sektör yatırımlarının gelişmesi için, huzur ve güven ortamı olmazsa, olmaz bir koşul olduğunu, bu huzuru ortamını bozanların sadece insanların hayatlarına zarar vermediklerini, bir taraftan da ekonomiyi ve kalkınmayı baltalamış olduklarını söyledi. Huzur ortamını bozanların, gelişmeyi baltaladığını, bırakın diğer bölgelerden buraya sermayeyi cezp etmeyi, nitelikli insan donanımlı insan cezp etmeyi, huzur ve güven ortamını baltalandığı zaman bu bölgenin yetişmiş insanını, girişimcisini kaçırıldığını ifade eden Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Başka bölgelere göç ediyorlar, sermayesini kaçırıyorsunuz. Ve sonuçta bu bölge daha fazla yoksulluk sorunuyla, daha fazla işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Bu bir realite; bununla mücadele etmenin yolu, siyasi düşüncemiz görüşümüz ne olursa olsun, herkesin siyasi görüşüne saygımız vardır. Ama, bazı temel hususlarda hep birlikte durmak zorundayız. Ülkemizin birliği, beraberliği konusunda ortak bir anlayış sergilemek durumundayız. Terör örgütlerine karşı net bir tavır sergilemek durumundayız. Kadınların seslerini bu huzur ortamını bozanlara karşı yükseltmesi son derece önemli" dedi.

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DİKAD'ın, Ekonomi ve Kadın Zirvesi iş dünyasını Diyarbakır'da buluşturduDİKAD'ın, Ekonomi ve Kadın Zirvesi iş dünyasını Diyarbakır'da buluşturduDİKAD'ın, Ekonomi ve Kadın Zirvesi iş dünyasını Diyarbakır'da buluşturduDİKAD'ın, Ekonomi ve Kadın Zirvesi iş dünyasını Diyarbakır'da buluşturdu

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