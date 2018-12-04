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Dikenli salatalıktaki fiyat düşüşü beklentiyi karşılamıyor

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2018 11:46 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde örtü altında yetiştirilen dikenli salatalığın fiyatı 1 lira 30 kuruşa kadar geriledi.

Dikenli salatalıktaki fiyat düşüşü beklentiyi karşılamıyor

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde örtü altında yetiştirilen dikenli salatalığın fiyatı 1 lira 30 kuruşa kadar geriledi. Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, "Girdi maliyetleri ikiye katladı. 3 liraya, 4 liraya gitmesi gereken dikenli salatalık şu anda 1 liraya gitmiyor" dedi.
Gazipaşa'da toplam 30 bin dekar alanda örtü altı sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılırken, bunun 5 bin dekarını dikenli salatalık oluşturuyor. İlçede kasım ayında başlayıp ocak ayının ortalarında biten sezonda ortalama 100 bin ton dikenli salatalık üretilerek, ihraç ediliyor. Geçen yıl sezon boyunca üreticiden 2 lira ile 4 lira arasında alınarak ihracatı yapılan dikenli salatalığın fiyatı bu sezon 2 liradan başlayıp, 1 lira 30 kuruşa kadar geriledi. Girdi maliyetleri artmasına rağmen fiyatlardaki düşüş hem üreticiyi hem de ihracatçıyı sıkıntıya soktu.
'SATILMAYACAK BİR DURUMA GELDİ'
Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, "İlk ürünler 1 liradan alıcı buldu, 2 liraya kadar yükseldi. Çiftçilerimiz kısa da olsa umuda kapıldı ama şu anda satılmayacak bir duruma geldi. Bunun sebepleri TIR'ların geç ulaşımından kaynaklanıyor. Hükümetimizden bu problemlerin önlemini alıp çiftçinin yüzünü güldürmesini bekliyoruz. Çiftçilerimiz zor durumda, girdi maliyetleri ikiye katladı. 3 liraya, 4 liraya gitmesi gereken dikenli salatalık şu anda 1 liraya gitmiyor" dedi.
'DESTEK BEKLİYORUZ'
Çiftçilerin zarara uğradığını vurgulayan Başkan Yusuf Çelik, "Gübre alındı parası duruyor, kredi çekildi parası duruyor, çocuğu okuyacak parası duruyor. Ödeyecek hiçbir durumu kalmamış, devletimizden, hükümetimizden destek bekliyoruz. Bunun çaresinin bulunması için yazıp, çiziyoruz, gönderiyoruz bir cevap gelmiyor. Doğal afet oluyor ondan da bir şey gelmiyor. Gazipaşa'da biz 12 ay çalışıp, devletimize, milletimize, dış devletlere ihracat yaparak bütün milleti geçindirmek için çalışıp, çabalıyoruz. Salatalıkların tohum parasını alamadan sökenler var" diye konuştu.
'İHRACATÇI ÜRÜN ALMAK İSTEMİYOR'
İhracat firması sahibi Ahmet Yeşilkılınç da "Bu yıl dikenli fiyatları beklentilerimizin altında gidiyor. Geçen yıl dolar 3 lira 10 kuruştu, dikenli salatalık 2 lira 40 kuruştan satılıyordu. Bu yıl dolar 5 lira 10 kuruşken, dikenli 1 lira 30 kuruşa satılıyor. Dikenli salatalığın yüzde 80'ini Rusya'ya ihraç ediyoruz. Limanlarda büyük sorun var. 5 bin dolara giden TIR'lar 8 bin dolara gidiyor. Şu anda nakliyeyle ilgili sorunlar var. Yeterli kaliteye ulaştık ama 4 günde Rusya'ya ulaşması gereken ürünler 20 günde gidiyor. Bu yüzden ürün almak istemiyoruz. Gönderdiğimiz mallar kuru bakliyat değil. Rusya limanına indiği zaman 1 gün veya en geç 2 gün içinde çıkması lazım ama gönderdiğimiz ürünler 20- 25 günü buluyor" dedi.
'ÜRÜNLER İSTEDİĞİMİZ FİYATTA DEĞİL'
Masraflar iki katına çıkmasına rağmen ürünlerin istenilen fiyatta olmadığını vurgulayan Ahmet Yeşilkılınç, "Yetkililerin bu işe bir an önce el atması gerekiyor. Türkiye'deki yetişen ürünlerin nakliye sorunlarının giderilmesini istiyoruz. Özellikle limanlardaki sorunların giderilmesini istiyoruz. Maliyetin yüksek olması çiftçiye fiyat düşüşüyle yansıyor. Sezonun bitmesine bir ay kaldı, bu ürünler bu fiyatlara satılırsa bütün sektör zarar eder, sıkıntı yaşanır, ihracat sekteye uğrar" diye konuştu.

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Dikenli salatalıktaki fiyat düşüşü beklentiyi karşılamıyorDikenli salatalıktaki fiyat düşüşü beklentiyi karşılamıyorDikenli salatalıktaki fiyat düşüşü beklentiyi karşılamıyorDikenli salatalıktaki fiyat düşüşü beklentiyi karşılamıyor

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