FİNANS

Dilek Hanif'ten,CNR Fashionist'e özel defile

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 10:41 | Son Güncelleme

İstanbul'da dün kapılarını açan abiye ve gelinlik fuarı CNR Fashionist'in gala gecesinde Dilek Hanif, İlkbahar/Yaz 2019 Hazır Giyim Koleksiyonu'nu sergiledi

İSTANBUL (AA) - Dilek Hanif, abiye ve gelinlik fuarı CNR Fashionist'in gala gecesinde İlkbahar/Yaz 2019 Hazır Giyim Koleksiyonu'nu sergiledi.

CNR Holding ve Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD) iş birliğiyle düzenlenen ve dün İstanbul'da kapılarını açan abiye ve gelinlik fuarı CNR Fashionist'in gala gecesine özel defile düzenlendi.

Düzenlenen defile çerçevesinde Dilek Hanif, İlkbahar/Yaz 2019 Hazır Giyim Koleksiyonu'nu sergiledi.

El işçiliği ve özel kumaşlarla üretilen 40 parçadan oluşan Dilek Hanif İlkbahar/Yaz 2019 Hazır Giyim Koleksiyonu botanik bahçesinden ilham alırken, fütüristik dokunuşlarla minimalizme vurgu yapan koleksiyon, Uğurhan Akdeniz'in koreografisi eşliğinde 40 mankenle, 700'ü aşkın alıcı ve 72 ülkeden gelen sektör profesyonellerine tanıtıldı.

Defileye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dilek Hanif, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin tekstil konusunda çok daha iyi yerlerde olmayı hak ettiğini düşünüyorum. Dilek Hanif markasıyla uzun yıllardır dünyanın önemli merkezlerine lüks ürün ihracatı gerçekleştiriyoruz. Bu yolculuğa couture ile başladık. Sonrasında yaklaşık 10 senede Dilek Hanif Hazır Giyim markasını bu noktaya getirdik. İhracatçı ve tekstilci bir ülke olarak bu moda fuarının dünyadaki önemli fuarlardan biri haline gelmesi için ve dünyanın önemli alıcılarını Türk markaları ile buluşturması sebebiyle iş birliği yapmaktan heyecan duyuyorum.

İstanbul Ticaret Odası, İHKİB, OTİAD gibi ülkemizin önde gelen kurumları ile böylesi bir organizasyonda ülkemiz adına yer almak mutluluk veriyor. İhracata yönelik hazırladığım Dilek Hanif İlkbahar/Yaz 2019 Hazır Giyim Koleksiyonu el işçiliği ve özel kumaşlarla üretildi. Fütüristik detaylar kullanarak minimalizme vurgu yaptım. Koleksiyonumda benzersiz bir botanik bahçesini yansıtmak istedim."

Defileye yurt içi ve yurt dışından çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
CNR Fashinonist Dilek Hanif

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