FİNANS

Dış borç stoku Ocak'ta yüzde 1.5 artışla 118 milyar dolar

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 10:17 | Son Güncelleme

Kısa vadeli dış borç stoku, Ocak sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre yüzde 1.5 artışla 118 milyar dolara yükseldi.

İstanbul, 15 Mart (DHA) - Kısa vadeli dış borç stoku, Ocak sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre yüzde 1.5 artışla 118 milyar dolara yükseldi. Ocak sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku da 177.3 milyar dolara çıktı.
Merkez Bankası verilerine göre bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1.4 artarak 57.7 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1.7 artarak 54.4 milyar dolar düzeyinde yükseldi.
Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yıl sonuna göre yüzde 13.4 azalarak 9.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0.8 artarak 19 milyar dolar, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 3.5 artışla 13.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 11.8 artarak 15.7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 0.6 artarak 40.1 milyar dolara çıktı.
Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 8.7 artarak 24.4 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0.3 azalarak 87.6 milyar dolara geriledi.
Ocak sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 177.3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Söz konusu stokun 21.9 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.
Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19, Merkez Bankası’nın yüzde 3.3, özel sektörün ise yüzde 77.7 paya sahip olduğu gözlendi.

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