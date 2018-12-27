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Dış hat yolcularından alınacağı duyurulan güvenlik vergisi düşürülüyor

FİNANS HABERLERİ  | 27.12.2018 13:12 | Son Güncelleme

TÜRSAB tarafından dış hat yolcularından alınacağı duyurulan 3 avro güvenlik vergisinin 1,5 avroya düşürüldüğü belirtildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nce (TÜRSAB), dış hat yolcularından alınacağı duyurulan 3 avro güvenlik vergisinin 1,5 avroya düşürüldüğü bildirildi.

TÜRSAB'dan yapılan açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce, dış hat yolcularından 1 Ocak 2019 itibarıyla yolcu başına 3 avro güvenlik ücreti alınacağının duyurulduğu anımsatılarak, güvenlik vergisinin indirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy devreye girdiği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, gelen talep üzerine güvenlik vergisini 1,5 avroya düşürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın katıldığı bir televizyon kanalında, "Uluslararası anlamda bizim rekabet ettiğimiz ülkelerle en önemli avantajlarımızdan bir tanesi kalite-fiyat dengesi. Ekim ayından itibaren 3 aydır yurt dışında 2019 yılı paketleri satılıyor. Milyonlarca yolcuya ek vergi hesabı yapılmadan paketler satıldı. Kişi başı 3 avro önemsiz bir rakam gibi görünebilir ama 1 milyon turist getiren, 2 milyon turist getiren operatörler için ciddi bir mali yük getirecek." sözleriyle konuyu dile getirdiği hatırlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un, turizmi olumsuz etkileyebilecek bu durumu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'a ilettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görüşme sonunda 3 avro olan güvenlik vergisinin 1,5 avroya düşürülmesine karar verildi. Seyahat acentalarının talebine hızla çözüm üreten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'a verdikleri değerli destek için teşekkürü borç biliyoruz. TÜRSAB, 2019 yılında daha çok yabancı turistin ülkemize getirilmesi için çalışmaya devam edecek."

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