Dış hatlar yolcu sayısında yüzde 25 artış beklentisi

CEM ŞAN - YDA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, geçen yıl turizmde patlama yaşandığını belirterek, "Dış hatlarda yüzde 30 artış vardı. Gelen rezervasyonlara göre hareket edersek 2019'da da yüzde 25 bir artış bekliyoruz. Burada turizme biraz daha önem vermemiz lazım." dedi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havacılık, enerji, emlak gibi birçok sektörde faaliyet gösterdiklerini belirterek, geçen yıl havacılık ve turizm tarafını iyi kapattıklarını söyledi.

Türkiye'nin çok hızlı toparlanmaya başlayacağına yüzde 100 inandığını ifade eden Arslan, kötü günlerin geride kaldığını vurguladı.

Genel anlamda grubun geçen yılı çift haneli büyümeyle kapadığını dile getiren Arslan, "Grubumuz geçen yıl 14 milyar lira aktif büyüklüğe ulaştı. Yurt dışı işlerimiz gayet iyi gidiyor. Geçen yıl şehir hastaneleri, havaalanları gibi uzun vade finansmanları kapattığımız için rahattık. Proje finansmanlarından dolayı gayet iyiyiz." dedi.

Arslan, YDA Grup olarak havaalanlarında terminal işletmeciliği yaptıklarını hatırlatarak, "Havaalanları çok önemli. Bir ülke hakkında ilk ve son kanaatin oluştuğu yerdir. Yurt dışına gittiğiniz zaman havaalanına bakıp o ülke hakkında bir fikir ve kanaate sahip oluyorsunuz. Son uçuş da yine havaalanından olduğu için oradaki anılarınız, yaşadığınız tecrübeler o ülke hakkındaki kanaatinizi pekiştiriyor. Bu nedenle havaalanları önemli." ifadesini kullandı.