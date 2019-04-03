FİNANS

Dış hatlar yolcu sayısında yüzde 25 artış beklentisi

FİNANS HABERLERİ  | 03.04.2019 09:41 | Son Güncelleme

YDA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan: - "Geçen yıl gerçekten turizmde patlama yaşandı. Dış hatlarda yüzde 30 artış vardı. Gelen rezervasyonlara göre hareket edersek 2019'da da yüzde 25 bir artış bekliyoruz. Burada turizme biraz daha önem vermemiz lazım" - "Türkiye'yi artık kitlesel toplu turizmden çıkarıp bir üst segmente taşıyabilirsek fert başı olan harcamalar da hiç olmazsa Avrupa rakamlarına ulaşırsa çok daha fazla döviz getirisi sağlayacağız"

CEM ŞAN - YDA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, geçen yıl turizmde patlama yaşandığını belirterek, "Dış hatlarda yüzde 30 artış vardı. Gelen rezervasyonlara göre hareket edersek 2019'da da yüzde 25 bir artış bekliyoruz. Burada turizme biraz daha önem vermemiz lazım." dedi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havacılık, enerji, emlak gibi birçok sektörde faaliyet gösterdiklerini belirterek, geçen yıl havacılık ve turizm tarafını iyi kapattıklarını söyledi.

Türkiye'nin çok hızlı toparlanmaya başlayacağına yüzde 100 inandığını ifade eden Arslan, kötü günlerin geride kaldığını vurguladı.

Genel anlamda grubun geçen yılı çift haneli büyümeyle kapadığını dile getiren Arslan, "Grubumuz geçen yıl 14 milyar lira aktif büyüklüğe ulaştı. Yurt dışı işlerimiz gayet iyi gidiyor. Geçen yıl şehir hastaneleri, havaalanları gibi uzun vade finansmanları kapattığımız için rahattık. Proje finansmanlarından dolayı gayet iyiyiz." dedi.

Arslan, YDA Grup olarak havaalanlarında terminal işletmeciliği yaptıklarını hatırlatarak, "Havaalanları çok önemli. Bir ülke hakkında ilk ve son kanaatin oluştuğu yerdir. Yurt dışına gittiğiniz zaman havaalanına bakıp o ülke hakkında bir fikir ve kanaate sahip oluyorsunuz. Son uçuş da yine havaalanından olduğu için oradaki anılarınız, yaşadığınız tecrübeler o ülke hakkındaki kanaatinizi pekiştiriyor. Bu nedenle havaalanları önemli." ifadesini kullandı.

- "Türkiye çok cazip bir ülke haline geldi"

Türkiye havacılık sektörünün özellikle havalimanları işletmeciliği bakımından dünya standartlarının üzerinde olduğuna dikkati çeken Arslan, şöyle devam etti:

"Şu anda üç işletmeci özel sektör var. Üç grubun da başarıları söz konusu. Buradaki başarılar yurt dışına ihraç edildi ve içimizden global markalar çıktı. 2018 yılında Türk lirasının biraz negatif ayrışmasıyla yani değerinin düşmesiyle turist açısından Türkiye çok cazip ve ucuz bir ülke haline geldi. Dolayısıyla geçen yıl gerçekten turizmde patlama yaşandı. Dış hatlarda yüzde 30 artış vardı. Gelen rezervasyonlara göre hareket edersek 2019'da da yüzde 25 bir artış bekliyoruz. Burada turizme biraz daha önem vermemiz lazım. Turizm bacasız fabrika ve sanayi. Gönlümüz şunu istiyor, Türkiye'yi artık kitlesel toplu turizmden çıkartıp bir üst segmente taşıyabilirsek fert başı olan harcamalar da hiç olmazsa Avrupa rakamlarına ulaşırsa çok daha fazla döviz getirisi sağlayacağız."

- "İki tane havalimanı projesini çok yakından takip ediyoruz"

Arslan, YDA Grup olarak Kazakistan Aktau Uluslararası Havalimanı'nı 2008'den bu yana işlettiklerini ve orada da yaklaşık 2040 yılına kadar imtiyazlarının bulunduğunu aktardı.

Yurt dışında Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Boryspil Uluslararası Havalimanı'nı konsorsiyumla yaptıklarını anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Şu anda bir tanesi Irak'ta diğeri yine Kazakistan'da kamu özel ortaklığı modeli olmak üzere iki tane havalimanı projesini çok yakından takip ediyoruz, geliştiriyoruz. İnşallah ümidimiz o ki haziran temmuz gibi bunların kontratlarını imzalamak nasip olur. Dünyada şu anda hemen hemen bütün ülkeler artık kendi bütçelerinden bir şey yaptırmaktansa finansmanı sağlayın getirin veya kamu-özel ortaklığı yapalım ben size devlet olarak garanti edeyim ama bunu vadeli ödeyin modelini seçmeye başladılar. Biz de yurt dışı yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Burada ülkeleri seçerken de biraz seçici olmak gerekiyor çünkü finansman bulunamıyor. Önemli olan şey o. Biz geçmişteki referanslarımızla, uluslararası finans kuruluşlarıyla yakın ilişkilerimiz, geçmiş başarılarımız ve kredibilitemiz dolayısıyla finansman bulmakta zorlanmıyoruz."

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