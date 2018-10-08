Diş implantı ihracatında inovasyonla atağa kalktı

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile yaptığı Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdiği ürünle implant teknolojilerinde çığır açan medikal firması DTI İmplant, sektörde küresel Türk markalarından biri haline gelme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kocaeli'deki Marmara Teknokent'te (MARTEK) faaliyet gösteren DTI İmplant'ın TÜBİTAK MAM'la geliştirdiği kuru SLA yüzeyli yerli yapay diş kökleri, implant endüstrisinde yeni bir sayfa açarken, daha uzun raf ömrüne sahip olması ve daha hızlı iyileşme sağlamasıyla hekim ve hastalarca tercih edilen bir ürün oldu. Kuru SLA yüzeyli diş implantlarının dünyadaki tek üreticisi konumunda olan Türk firması, dünyanın dört bir yanındaki 24 ülkeye yüksek katma değerli ihracat gerçekleştiriyor. Kocaeli'deki fabrikasında ürettiği ürünler için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay olan ve yıl sonuna kadar bu ülkeye ilk ihracatını gerçekleştirmeye hazırlanan firma, aynı zamanda kemik tozu üretimine ilişkin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

- "İmplantların raf ömrünü 5 yıla çıkardık" DTI İmplant Genel Müdürü Talat Buğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmayı Türkiye'nin yapay diş köklerindeki ithal bağımlılığına son vermek amacıyla 2012 yılında İstanbul'da kurduğunu, karşılaştığı yüksek talebe cevap verebilmek için üretim tesislerini Türkiye'nin tek teknoloji geliştirme ve serbest bölgesi olan Kocaeli'deki MARTEK'e taşıdığını söyledi. Diş implantlarının kemikle bütünleşmesi sürecinde yüzey teknolojilerinin önemli olduğunu belirten Buğur, SLA yüzeyli implantların dünyanın en pahalı implant sınıfında olduğunu, raf ömrü 1 yıl olan bu ürünlerin sıvı içerisinde saklandığını anlatarak, şöyle devam etti: "Hekimlerin kullanımı açısından dünyadaki en farklı implant sınıfını oluşturuyordu. Dünyada çok az bir firma bu yüzeyi elde edip üretebiliyordu. Biz de 'Bu teknolojiyi neden kuru olarak elde etmeyelim ve raf ömrünü 5 yıla çıkarmayalım?' dedik. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü ile Kimya Enstitüsü iş birliğiyle yaklaşık 2 yıllık bir Ar-Ge çalışması sonucunda bu ürünü kuru yüzey olarak geliştirdik ve raf ömrünü 5 yıla çıkardık. 'DTI Active' adını verdiğimiz bu yüzey teknolojisine DTI İmplant Sistemleri olarak dünyada bir tek biz sahibiz."